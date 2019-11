von Stefan Heimpel

Beschlossen hat der Vöhrenbacher Gemeinderat einen Zuschuss für die Skirollerstrecke im Weißenbachtal in Schönwald in Höhe von 2500 Euro für Modernisierungen und Sanierungen. Der Skiclub Schönwald als Betreiber dieser Anlage, die sowohl im Bereich Langlauf wie im Bereich Biathlon rege genutzt wird, hatte an die Gemeinden und Skivereine der Umgebung einen Antrag um Unterstützung der anstehenden Sanierung gebeten. In den 25 Jahren seit der Eröffnung wird die Anlage intensiv von Sportler aus der ganzen Region genutzt.

Gesamtkosten von 635 000 Euro

Es müsse einiges investiert werden, um die Anlage zu erhalten und zu verbessern. Die Gesamtkosten für die Maßnahme liegen bei 635 000 Euro. Hilfe kommt vom Land Baden-Württemberg, dem Landkreis Schwarzwald-Baar, dem Deutschen Skiverband und auch den umliegenden Gemeinden.

Vereine mit Eigenleistungen dabei

Die Eltern der Sportler und Mitglieder der Skiclubs in Schonach, Furtwangen, Gütenbach, Triberg, St. Georgen, Vöhrenbach und Schönwald erbringen bei der Maßnahme auch Eigenleistungen. Wie die Verwaltung dazu ausführte, sind auch die beiden Vöhrenbacher Skivereine, der Skiclub Vöhrenbach und der Skiclub Urach, mit ihren Sportlern regelmäßig zum Training in der Anlage. Daher werden die beiden Vereine auch jeweils 1500 Euro für diese Maßnahmen zur Verfügung stellen.

Die Verwaltung schlug daher vor, dass auch die Stadt einen Zuschuss zwischen 50 Cent und einem Euro je Einwohner, also zwischen 1900 und 3800 Euro erbringen könnte, der aus Einsparungen in anderen Bereichen finanziert werden kann.

Zustimmung beider Fraktionen

Rüdiger Hirt (CDU) machte deutlich, dass dies wieder eine Freiwilligkeitsleistung sei, die bei den Haushaltsplanberatungen immer stark diskutiert werde, beispielsweise im Hinblick auf die Jugendmusikschule. Bei der Biathlonanlage allerdings sei auch im Sinne der Vöhrenbacher Skiclubs ein Bedarf vorhanden und die Skirollerstrecke sei ein Gewinn für die ganze Region. Deshalb schlug die CDU vor, 2500 Euro zur Verfügung zu stellen.

Albert Schwörer (BWV) betonte seitens seiner Fraktion ebenfalls, dass man sich hier beteiligen sollte, da das Vereinsleben für die Stadt sehr wichtig sei. Die BWV schlug allerdings einen Zuschuss von 2000 Euro vor. Bei der Abstimmung erhielt dann aber der Vorschlag der CDU über 2500 Euro eine deutliche Mehrheit.