von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – Im Rahmen der Hauptversammlung der Vöhrenbacher Feuerwehr in Urach gab es zahlreiche Ehrungen und Beförderungen. Im Vordergrund stand aber der Abschied von Fred Heinze. Der Stellvertreter des Kommandanten verlässt Vöhrenbach.

Ralf Heizmann verabschiedete seinen Stellvertreter. Er werde in wenigen Monaten Vöhrenbach verlassen. "Wir beide sind zwar nicht zusammen groß geworden, aber du bist mir ans Herz gewachsen“, begann Kommandant Heizmann seine humorvolle Laudatio auf Heinze.

Himmel voller Rätschenkasten

Seit 2005 sei Fred Heinze Mitglied der Vöhrenbacher Abteilung und war in verschiedenen Ämtern aktiv, gleichzeitig ein geschätzter Kamerad in der Mannschaft. Das Engagement von Fred Heinze sei daran abzulesen, dass er nach nicht einmal 15 Jahren die Feuerwehr als Brandmeister verlässt. Heizmann überreichte ein eher ungewöhnliches Geschenk. Fred Heinze wird zum Shoppen in einen Werkzeugladen geschickt, wo für ihn "der Himmel voller Rätschenkästen hängen wird“. Er kündigte aber auch an, dass die Vöhrenbacher Feuerwehr ihn in seiner alten und nun neuen Heimat auch "ab und zu heimsuchen“ werde.

Bei Tschernobyl-Hilfe aktiv

Auch Bürgermeister Robert Strumberger betonte in seinem Grußwort die besondere Leistung Heinzes, der nicht nur in der Feuerwehr aktiv war, sondern auch in der Vöhrenbacher Stadtverwaltung und Bauhof, im Roten Kreuz und nicht zuletzt bei der Tschernobyl-Hilfe. Der Geehrte betonte, dass Bürgermeister Strumberger immer hinter diesen Aufgaben stand. Ein Dank galt auch der Feuerwehr, die ihn so herzlich verabschiedet habe. Er hoffe, dass er die Mannschaft einmal in der Lausitz willkommen heißen könne.

Bei den anstehenden Wahlen war Andreas Winker der einzige Nachfolge-Kandidat. Von 2002 bis 2004 war er bereits schon einmal stellvertretender Kommandant gewesen. Kommandant Heizmann wies darauf hin, dass er zwei Stellvertreter habe, die ohne Rangfolge gleichberechtigt seien. Die Wahl fand für die nächsten zwei Jahre statt, bis wieder die nächste reguläre fünfjährige Amtszeit beginnt. Winker erhielt in geheimer Wahl 69 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung.

Kommandant Ralf Heizmann beförderte Urban Günter, Mario Farrarese und Michael Heim aufgrund der entsprechenden Lehrgänge und ihres langjährigen Engagements zu Löschmeistern und kann sie damit auch als Gruppenführer offiziell einsetzen.

Neues Feuerwehrehrenzeichen

Eine Reihe von Mitgliedern konnte gemeinsam von Kommandant Ralf Heizmann, Kreisbrandmeister Florian Vetter und Bürgermeister Strumberger für 15 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft wurd in diesem Jahr vom Land neu geschaffen. Die Auszeichnungen wurde verliehen an Marco Bärmann, Stefan Demattio, Philipp Hättich und Thomas Weißer aus Urach, aus Hammereisenbach Patrick Hellenschmidt, Giovanni Augello, Martin Willmann und Christoph Winterhalder, aus Langenbach Stefan Günter, Patrick Heine, Michael Kreuz, Florian Scherzinger, Simon Schwörer und Thomas Grieshaber sowie aus Vöhrenbach Manuel Fix, Matthias Fürderer, Andreas Weißer, Daniel Weißer, Fred Heinze und Stephan Winker.