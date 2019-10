von Jürgen Liebau

Das Thema Schule erhitzt momentan in Vöhrenbach die Gemüter. Ursprünglich sollte am morgigen Mittwoch, 16. Oktober, im Gemeinderat eine Entscheidung über den künftigen Standort getroffen werden und der Auftrag für die Ausschreibungen der nötigen Projektplanungen in Auftrag gegeben werden. Doch wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, gebe es „neue Gesichtspunkte“. Deswegen werde das Thema auf die Gemeinderatssitzung vom 6. November verschoben.

Umfangreiche Tagesordnung

Die Tagesordnungspunkte für den 16. Oktober sind nun eine Bürgerfrageviertelstunde, Bauvoranfragen, Vergabe der Leistungen zur Beschaffung eines zweiten Salzsilos für den Bauhof, Baulandentwicklung, Informationen zu den Kindergärten St. Martin Vöhrenbach und St. Johannes Hammereisenbach und Anberaumung einer Einwohnerversammlung zur Information der Einwohner am 13. November.

Feuerwehrfahrzeug für Langenbach

Außerdem Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs für die Feuerwehr Langenbach, Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für den südwestlichen Schwarzwald-Baar-Kreis (Vorschlag von zwei Vertretern für Vöhrenbach), Geschäftsordnung des Gemeinderates, Durchführung eines Konzessionsverfahrens zur Bereitstellung und Betrieb eines Gasverteilnetzes für die Gasversorgung der Stadt Vöhrenbach sowie Verschiedenes und Bekanntgaben.

Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18.30 Uhr im Rathaus.