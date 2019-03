von Stefan Heimpel

Die sportlichen Angebote des Vöhrenbacher Turnvereins erfreuen sich weiter steigender Beliebtheit. Vor allem neue Angebote bringen auch neue Interessenten zum Turnverein. Zum Jahreswechsel hatte der Turnverein 378 Mitglieder, erneut eine Steigerung. Dabei sind alle Altersschichten gut vertreten.

Vize-Posten wieder besetzt

Wahlen standen auf der Tagesordnung beim Vöhrenbacher Turnverein. Eröffnet wurde die Versammlung mit dem Turnerlied, begleitet von Fritz Matt am Klavier. Unter der Leitung des Vorsitzenden Hermann Dotter und nach der Entlastung durch Rita Ketterer wurden dies Wahlen abgehalten. Dabei konnte nach einem Jahr Vakanz der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden besetzt und damit der Vorstand wieder vervollständigt werden. Neuer Vize-Vorsitzender wurde Torsten Schilling, der seit 2011 in Vöhrenbach lebt und seit fünf Jahren im Turnverein aktiv ist. Bereits seit drei Jahren engagiert er sich hier unter anderem auch als Übungsleiter in der Ranzenriege.

Vorstand bestätigt

Bestätigt wurden Kassiererin Renate Eloo, Gerätewart Horst Blunk und die Beisitzer Claudia Dotter und Norbert Muckle. Renate Eloo kündigte allerdings an, nach der neuen Amtsperiode ihr Amt abgeben zu wollen. Neue Beisitzer sind Stefanie Höpfner und Ines Buchholz. Ein Dank galt den bisherigen Beisitzern Heide-Rose Gültling und Hildegard Kern.

Stadtfest ein Erfolg

In seinem Jahresbericht schilderte Hermann Dotter, dass der Turnverein auch wieder bei verschiedensten Veranstaltungen in der Region vertreten war. Ein Erfolg, auch in finanzieller Sicht, war wieder das Stadtfest mit den verschiedenen Angeboten. Begeistert waren die Teilnehmer an den drei Kursen mit jeweils rund 20 Teilnehmern „Workout & Stretch“. Dieses Zusatzangebot ist inzwischen ein fester Bestandteil beim Turnverein und soll auch in diesem Jahr angeboten werden.

Forum Kinderturnen in Vöhrenbach

Beliebt ist auch die Sportwoche, die in diesem Jahr zum dritten Mal nach Ostern stattfinden wird, mit Flyern und Plakaten wird wieder darauf hingewiesen. Man versucht, auch Nichtmitglieder mit diesem bunten Angebot für die Arbeit des Turnvereins zu interessieren und auch Mitglieder zu gewinnen. Darüber hinaus wird, so Dotter, das „Forum Kinderturnen 2019“ des Badischen Schwarzwald-Turngaus in Vöhrenbach stattfinden. Der Turnverein übernimmt die Verpflegung der Teilnehmer.

Viel Arbeit war es, die neuen Bestimmungen des Datenschutzes umzusetzen, was aber nun erfolgreich abgeschlossen ist. Darüber hinaus wird der Turnverein die Stadtkapelle bei ihrem Jubiläumsfest am Montag an der Kuchentheke unterstützen. Auch das Kinderkarussell soll aufgestellt werden.

Nicht ganz einfach ist es, immer wieder die verschiedenen Posten für Übungsleiter, Regensprecher und Ähnliches zu finden. Hier appellierte Dotter an die Mitglieder, den Verein zu unterstützen.

Ehrungen für treue Mitglieder

Schließlich sprach Hermann Dotter noch eine ganze Reihe von Ehrungen aus.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Hildegard Bammert und Franz Straub, für 25 Jahre Andrea Dotter, Olga Hummel, Otto King und Karl-Heinz Scherzinger sowie für 35 Jahre Bernd Bammert und Lothar Jessat.