Vöhrenbach vor 2 Stunden

Vöhrenbacher Narren starten mitteilsam in die Fasnet – Da machen nur noch drei Lokale mit

In Vöhrenbach hat am Samstagabend mit dem Ausrufen offiziell die närrische Zeit begonnen. Im Anschluss an die sehr gut besuchte Messe mit den Narren in der Pfarrkirche begann das Ausrufen traditionell vor dem Portal der Kirche.