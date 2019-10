von Stefan Heimpel

Gut besetzt war der Saal im Pfarrzentrum „Krone“, als der Gesangverein Concordia Vöhrenbach zu seinem Herbstfest eingeladen hatte. Drei Chöre unterhielten dabei an diesem Abend die Zuhörer mit ihren Melodien. Neben dem Gesangverein Concordia selbst waren dies der Gesangverein Schönenbach und der Männergesangverein Liederkranz Weilersbach. Begrüßt wurden die Gäste vom stellvertretenden Vorsitzenden der Concordia, Ulli Winskowski.

Beide Gastchöre bestehen seit über 100 Jahren

Er freute sich über den Besuch des Männergesangvereins Weilersbach, bei dem man im April 2017 beim Konzert mitgewirkt hatte und der hier nun seinen Gegenbesuch abstattet. Der Verein kann im Übrigen in drei Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiern. Bereits in diesem Jahr hat der benachbarte Gesangverein Schönenbach seinen 100. Geburtstag feiern können, der ebenfalls in der „Krone“ zu Gast war. Der Gesangverein Concordia hatte den ganzen Abend unter das Motto „Herbst“ gestellt. Das begann bei der Dekoration auf den Tischen und war vor allem auch auf der Speisekarte feststellbar mit Kürbissuppe und Zwiebelkuchen. Und schließlich wurden im Verlauf des Abends noch auf allen Tischen Körbchen mit Kilwi-Küchle verteilt, die Marianne Kossow mit Unterstützung ihrer Tochter gebacken hatte.

„Gut, euch zu sehen“

Eröffnet wurde das Programm vom Gesangverein Concordia selbst unter der Leitung von Kai Hummel und begleitet von Beate Hummel mit dem Song von Hannes Wader quasi als Motto für dieses Chortreffen: „Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen: Gut, wieder hier zu sein, gut, euch zu sehen.“ Weiter ging es mit Schlagermelodien wie „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze und „Ein graues Haar“ von Pur. Den Schlusspunkt setzte „Wege entstehen beim Gehen“ von Bernd Stellmann nach einem angeblichen Zitat von Franz Kafka.

Auf in den Süden machte sich der Gesangverein Schönenbach unter Leitung von Beatrix Scherer, die teilweise die Stücke auch am Keyboard begleitete. Den Auftakt bildete der alte Schlager „Nicolo, Nicolino“ und es ging über südliche und spanische Nächte weiter bis zum italienischen Salat. Schließlich widmeten sich die Schönenbacher Sänger unter anderem den Beatles und dem „Kleinen grünen Kaktus“.

Reiner Männerchor selten zu hören

Etwas Besonderes war auch der Auftritt des MGV Weilersbach. Der reine Männerchor mit 20 Sängern bot entsprechende Stücke wie beispielsweise eine Wanderung auf dem Rennsteig in Thüringen oder die Reise eines Kloster-Kellermeisters zur Weinprobe. Die Sänger wurden jeweils mit viel Applaus belohnt. Der Gesangverein Schönenbach verabschiedete sich mit „Always look on the bright side of life“ und beim Männergesangverein erklang noch einmal der spannende „Kriminaltango“.

Singen mit den Kosaken

Einen besonderer Leckerbissen kündigte der Gesangverein Concordia noch an. Er tritt am 16. Mai 2020 in der Vöhrenbacher Festhalle gemeinsam mit dem Ural Kosaken-Chor auf. Für dieses Konzert werden noch Sänger für einen Projektchor gesucht. (hei)