von Stefan Heimpel

Die Ortsgruppe Vöhrenbach der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) ist eine „tolle, rege Gruppe, die aus ihrer kleinen Gemeinschaft das Maximale herausholt“, lobte die Bezirksvorsitzende der DLRG, Simone Schwanberger, in der Hauptversammlung die Aktivitäten.

Helfer entlasten den Bademeister

Die Vöhrenbacher seien auch Vorreiter beim Einsatz des Stand-up-Paddle-Boards für die Wasserrettung, was die Gruppe nicht zuletzt auch für die Jugend attraktiv mache. Auch Bürgermeisterstellvertreter Albert Schwörer dankte der DLRG im Namen von Gemeinderat und Bürgermeister für ihren Einsatz. Die DLRG Vöhrenbach sei eine tolle Einrichtung. Gerade die Tatsache, dass die Lebensretter regelmäßig den Bademeister entlasten, sei wichtig für alle, die das Vöhrenbacher Schwimmbad Schwimmi nutzen.

Zwölf neue Mitglieder

Vorsitzender Christian Wichmann gab einen umfangreichen Überblick über die Aktivitäten der Ortsgruppe, die weiter im Wachsen begriffen ist. Fünf Abgängen stehen zwölf neue Mitglieder gegenüber. Aktuell hat der Ortsverein damit 92 Mitglieder.

Board-Rennen auf dem Stausee

Ein großes Thema für den Verein war das SUP-Board-Rennen auf dem Linacher Stausee und der damit verbundene Vereinswettbewerb, bei dem die DLRG erfolgreich war. Das Rennen konnte allerdings aufgrund des Wetters erst am dritten Termin durchgeführt werden. Die Teilnehmerzahl sei leider etwas gering gewesen, doch allen Beteiligten habe es sehr viel Spaß gemacht.

Etwas Schwierigkeiten hat die DLRG Vöhrenbach mit der Beschaffung eines elektrisch betriebenen Rettung-Boards, da der Hersteller in Großbritannien trotz mehrfacher Mahnung nicht in der Lage war zu liefern. Schließlich hat man sich nun entschieden, alternativ zwei elektrische Antriebe aus Schweizer Herstellung, die gleichzeitig auch als Tauchscooter verwendet werden können, zu bestellen.

Realistische Rettungsübung für den Nachwuchs

Ein voller Erfolg war auch eine erstmals durchgeführte Übung für die Jugend mit einer sehr realistischen Unfalldarstellung mit Schminke und Kunstblut. Der Nachwuchs konnte so die Erstversorgung von Unfall-Opfern üben. Daneben fand wie üblich ein umfangreiches Training statt. Erstmals haben in diesem Jahr fünf junge Mitglieder den Junior-Retter absolviert, eine Vorstufe zum Rettungsschwimmer-Abzeichen. Darüber hinaus hat die DLRG Vöhrenbach wieder am Kirnbergsee 18,5 Wachstunden, an der Linachtalsperre 45,5 Stunden und im Schwimmi zehn Stunden geleistet.

Zwei Abzeichen in Gold

Einer besonderen Herausforderung stellten sich Sebastian Kern und Christian Wichmann, indem sie das sehr anspruchsvolle Rettungsschwimm-Abzeichen in Gold ablegten. Der technische Leiter Björn Müller berichtete auch über einige erfolgreiche Schwimmabzeichen, darunter allein 17 Seepferdchen, sieben Jugend-Abzeichen in Bronze, zwei in Silber und fünf Junior-Retter. Bei den Erwachsenen gab es zwei Rettungsschwimmer in Silber und zwei in Gold.

Aktive Jugendgruppe

Jugendwartin Monika Grieshaber berichtete über zahlreiche Aktivitäten mit dem Nachwuchs. Mit viel Spaß verbunden war der Trainingsabschluss im Schwimmi. Ein Erfolg war auch die Übernachtung im Vöhrenbacher Schwimmbad im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt. Viel Spaß hatte der Nachwuchs auch bei einem Ausflug in den Steinwasenpark. Ein Höhepunkt zum Jahresende war die Fahrt mit dem DLRG-Landesverband in die Wasserwelt Rulantica im Europapark zusammen mit 3000 weiteren Nachwuchsrettern.

Geehrt wurden für zehn Jahre Familien-Mitgliedschaft die Familien Grieshaber und Wichmann. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Christian Wichmann und der technische Leiter Björn Müller in ihren Ämtern bestätigt.