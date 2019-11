von Stefan Heimpel

Zwei Barockkirchen waren das Ziel des diesjährigen Ausflugs des katholischen Kirchenchores Strahlender Sonnenschein begleitete die Ausflügler während des ganzen Tages, obgleich zu Beginn am Bodensee tiefer Nebel herrschte und man den See nur erahnen konnte. Gut besetzt war der Bus mit den Sängerinnen und Sängern sowie deren Angehörigen und Freunde des Chores. Eine erste Station war die Wallfahrtskirche Birnau, wo man den Sonntagsgottesdienst besuchte.

Barocke Ausstrahlung

Alle waren sehr beeindruckt von diesem grandiosen Kirchenbau mit der barocken Ausschmückung. Der See selbst lag bei der Ankunft in Birnau noch in tiefem Nebel, jedoch nach dem Gottesdienstende zeigte sich die Sonne und bahnte ihre Strahlen durch den Dunst.

Vöhrenbach Ein gemeinsamer Kirchenchor für Vöhrenbacher und Uracher? Ja, das klappt bestens! Das könnte Sie auch interessieren

Weiter ging die Fahrt nach Eigeltingen zum bekannten Ausflugslokal „Lochmühle“, wo das sehr gute Mittagessen eingenommen wurde.

Ein Lied zum Lob der Gottesmutter

Auch bot sich hier die Gelegenheit zu einem Spaziergang bei zwischenzeitlich strahlendem Sonnenschein. In der Barockkirche St. Peter und Paul in Hilzingen, ebenso wie die Klosterkirche Birnau ein Werk des Baumeisters Peter Thumb, waren die Reisenden aus dem Schwarzwald beeindruckt von den weithin bekannten Erntealtären.

Bei der Ankunft in der Kirche ließ der Chor zum Lob der Gottesmutter das Sancta Maria erklingen. Beim anschließenden Kaffeetrinken in einem Ausflugslokal auf dem Hohentwiel bot sich ein herrlicher Blick über den Hegau bis hin zum Bodensee.

Dank an die Organisatorin

Nach der Rückkehr nach Vöhrenbach war ein gemütliches Beisammensein im Gasthaus „Ochsen“ angesagt. Ein großer Dank aller galt der Organisatorin und Vorsitzenden des Vereins, Ursula Kienzler.