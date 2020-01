von Stefan Heimpel

Mit Weihnachtsliedern bereitete der katholische Kirchenchor Vöhrenbach-Urach den Senioren im Vöhrenbacher Luisenhof eine kleine Freude. Obwohl der Chor gerade in der Weihnachtszeit eigentlich schon stark gefordert ist, wurde diese alte Tradition gepflegt.

Denn am Weihnachtsfest wurde das Hochamt in Vöhrenbach musikalisch gestaltet, zum Dreikönigsfest sang der Chor unter der Leitung von Isabella Heimpel dann in der Pfarrkirche Urach eine anspruchsvolle Mozartmesse.

Von Station zu Station

Doch auch dieses Jahr fanden die Sänger am Dreikönigstag wieder die Zeit, die Senioren wie schon seit vielen Jahren im Luisenhof zu besuchen und mit Weihnachtsliedern zu erfreuen. Die Sänger gingen dabei von Station zu Station, um möglichst viele der Bewohner zu erreichen.

Viele Senioren singen mit

Zufrieden stellten die Sänger am Ende fest, dass der Auftritt mit den bekannten Weihnachtsweisen bei den Senioren sehr gut angekommen war. Viele sangen mit Begeisterung mit, und auch Rührung war den Bewohnern immer wieder anzusehen. Dass sie offensichtlich mit ihrer Musik den Senioren viel Freude bereitet hatten, war für die Sänger dann auch der beste Lohn.

Sie kündigten daher an, wie schon im vergangenen Jahr im Sommer wieder im Luisenhof vorbeizukommen, mit einem bunten unterhaltsamen Lieder-Programm. Einen Dank gab es darüber hinaus auch von der Leitung des Hauses für dieses langjährige Engagement zugunsten der Senioren.