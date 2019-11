von Stefan Heimpel

Der Vöhrenbacher Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Sanierung des neuen Gebäudes der Josef-Hebting-Schule und dessen Festlegung als künftig einzigem Schulstandort.

Der aktuelle Sachstand

Hauptamtsleiterin Angela Klein rief zuvor noch einmal den aktuellen Sachstand und die bisherigen Beratungen in Erinnerung. Entscheidend sei, dass die Vöhrenbacher Schule für die Zukunft gut aufgestellt ist. Entsprechende Pläne hatte Architekt Reiber auf Wunsch des Gemeinderates präsentiert und die Probleme im alten Schulhaus deutlich gemacht. Im neuen Schulhaus, wo man die Wände entfernen müsse, könne man ein komplett neues Konzept realisieren. Nach dem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates wurden auch die entsprechenden Zuschüsse genehmigt.

Schulamt und Lehrer befürworten Standort

Auch das Schulamt habe den Standort im neuen Schulhaus befürwortet wegen der besseren Barrierefreiheit, mehr Platz für den Ganztagsbetrieb, den Pausenhof direkt an der Schule und die Grünfläche rundherum.

Am 9. Oktober gab es die Gesamtlehrerkonferenz: Das Gremium kritisierte die bisherigen Entscheidungsabläufe, begrüßte aber das Angebot zur Mitgestaltung der Innenräume. Am 21. Oktober sprach sich der Gesamtelternbeirat mehrheitlich für den Vorschlag der Stadt aus, das neue Schulgebäude zu sanieren. Und auch die Schulkonferenz entschied sich am 4. November für die durch Schulträger Planungsbüro dargestellten Baumaßnahmen. Anschließend hatten am 13. November bei der Einwohnerversammlung die Bürger die Gelegenheit, sich zu informieren und über das Vorhaben zu diskutieren.

Sanierung nicht bei laufendem Betrieb

Angela Klein betonte, dass die Sanierung im neuen Schulgebäude während des Schulbetriebs nicht möglich sei. Daher wird das alte Schulgebäude übergangsmäßig für die Grundschule genutzt. In dieser Zeit sollen auch Ideen und Vorschläge für eine künftige Nutzung dieses historischen Gebäudes erarbeitet werden.

Jede freie Minute mit Thema beschäftigt

Veronika Kienzler (BWV) machte deutlich, dass sie als neues Mitglied des Gemeinderates sich in den letzten Monaten jede freie Minute mit diesem Thema beschäftigt habe und daher auf jeden Fall gut informiert sei. Sie habe auch viele Gespräche mit der IG geführt. Nach der Abwägung von Pro und Contra votiert sie klar für das neue Schulhaus, denn hier werde ein ganzheitliches Konzept realisiert.

Nichts so wichtig wie Raum und Platz

Albert Schwörer (BWV) zitierte aus einer Radiosendung vom Sonntag über eine neue Grundschule in Heilbronn. Hier sei klar formuliert worden, dass nichts so wichtig ist wie Raum und Platz, was man nun im neuen Schulhaus auch realisieren könnte. Noch einmal macht er deutlich, dass niemand das alte Gebäude angreifen wolle.

Abstimmung nur formalen Charakter

Rüdiger Hirt (CDU) erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat bereits seit März 2017 mit dem Thema beschäftigt. Der Gemeinderat habe die Pflicht, der Schule die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Bereits im September 2018 haben die letzten Schüler das alte Schulhaus verlassen. Aber erst ein Jahr später gab es hier plötzlich Proteste gegen die Nutzung des neuen Schulhauses. Für ihn habe diese Abstimmung nur noch einen formalen Charakter, um die Fehler bei den Vorgängen in der Vergangenheit zu korrigieren. Die CDU votiert für das neue Schulhaus.

„Wir entscheiden und stehen auch dazu“

Susanne Dorer (CDU) forderte, dass man sich über die Möglichkeiten der Demokratie freuen solle, auch wenn entsprechende Entscheidungen vielleicht wehtun. In Deutschland haben man hier eine indirekte Demokratie über gewählte Volksvertreter. Daher war sie nach ausgiebiger Überlegung klar dafür, dass nicht die Bürger, sondern die gewählten Gemeinderäte auch die Entscheidung fällen: „Wir können das entscheiden und stehen auch dazu!“

Laurin Hauschel: Bürgerentscheid möglich

Laurin Hauschel (BWV) schließlich machte noch deutlich, dass er dieses öffentlich diskutierte und wichtige Thema gerne direkt den Bürgern in einem Bürgerentscheid vorgelegt hätte. Er könnte mit der Unterstützung von zwei Gemeinderäten die Diskussion über einen Bürgerentscheid auf die nächste Tagesordnung setzen. Entscheiden müsste das dann aber der Gemeinderat mehrheitlich.

Schließlich folgte dann die Abstimmung, in der sich der Gemeinderat einstimmig für das neue Schulhaus als künftigen Standort entschied, lediglich Laurin Hauschel enthielt sich seiner Stimme.