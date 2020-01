von Markus Reutter

Die Geschwindigkeitsmessanlage am Ortsausgang von Vöhrenbach in Richtung Furtwangen ist seit einigen Tagen weg. Grund sind nicht etwa Proteste von Autofahrern, wie sie bereits bei der Installation der Anlage im Oktober 2017 aufkamen. Damals wurde Kritik laut, dass der Blitzer zu nah am Ortseingangsschild liege.

9000 Euro Schaden

Für die Demontage sorgte nun eine ganz andere Ursache: Wie vom Landratsamt zu erfahren ist, hat ein Räumfahrzeug die Messsäule bereits Anfang Dezember beschädigt. Die Anlage sei daraufhin am 10. Dezember abgebaut worden und werde derzeit repariert. Der Schaden belaufe sich auf 9000 Euro. „Voraussichtlich wird die Anlage nächste Woche wieder installiert“, informiert Heike Frank, Pressesprecherin der Kreisbehörde.

Derzeit wird der Blitzer repariert. An seiner Stelle steht nun eine rot-weiß gestreifte Warnbake. | Bild: Markus Reutter

Auch ohne Blitzer scheinen die Autofahrer gewohnt zu sein, in diesem Bereich betont vorschriftsmäßig zu fahren. So ist einem Anwohner aufgefallen, dass Fahrzeuge dort weiterhin vorsichtig unterwegs sind – auch ohne Messanlage.

13 000 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt

Etliche Autofahrer wurden seit Bestehen des Blitzers zur Kasse gebeten. „Seit Inbetriebnahme der Säule im Oktober 2017 bis zum Abbau im Dezember 2019 wurden etwa 13 000 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt", sagt Frank.