Vöhrenbach (ket) Im Alter von 89 Jahren ist Werner Deutscher, ehemaliger Rektor der Vöhrenbacher Josef-Hebting- Schule, verstorben. In der Trauerfeier umriss Pfarrer Martin Schäuble Stationen im Leben des Verstorbenen. Deutscher, am 26. September 1929 in Oberschlesien geboren, musste von dort mit seiner Familie fliehen und kam zunächst in die DDR. Hier heiratete er seine Ehefrau Regina im Jahre 1952. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Sein erster Sohn ist bereits mit 14 Jahren verstorben.

Sein Lehramts-Studium wurde nach der zweiten Flucht in Westdeutschland nicht anerkannt. Erst in Freiburg brachte er sein Studium dann zur Anerkennung. Danach war Deutscher in Gremmelsbach einige Jahre Lehrer. Später übte er seinen Beruf von 1962 bis 1970 in Hammereisenbach und danach in Vöhrenbach aus.

Hier hatte er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999 das Amt des Rektors inne. In seine Zeit als Schulleiter wurde in den Jahren 1963/64 die neue Schule in Hammereisenbach erbaut. Auch den Neubau der Vöhrenbacher Schule erlebte er hautnah mit.

Werner Deutscher war ein Familienmensch. Seine acht Enkel und zwei Urenkel bereiteten ihm viel Freude. Überhaupt erfüllte es ihn, mit jungen Menschen zu arbeiten, so dass ihm seine Lehrertätigkeit ganz entgegenkam. Von seinen Mitmenschen wird Deutscher als gewissenhaft und gradlinig beschrieben.

Dazu gehörte auch, dass er seine Meinung vertrat, obwohl sie manchmal unbequem sein konnte. In früheren Zeiten war Deutscher Mitglied im Hammereisenbacher Gemeinderat (1968 bis 1971) und im Vöhrenbacher Gemeinderat (1980 bis 1994). Außerdem betätigte er sich beim Roten Kreuz. Förderndes Mitglied war Deutscher bei der Stadtkapelle Vöhrenbach und im Harmonikaverein.

In den letzten Jahren seines Lebens brauchte der Verstorbene eine besondere Pflege. Obwohl Ehefrau Regina selber angeschlagen war, konnte sie diese Pflege zusammen mit der Sozialstation und einer Pflegekraft ermöglichen. So erfüllte sich Deutschers Wunsch, zuhause zu sterben.