von Stefan Heimpel

Nachdem bereits sehr gut gelungenen Auftakt den Tag über mit dem Vatertagshock im Festzelt ging es am Abend des Donnerstags genauso erfolgreich weiter mit dem Abendprogramm. Vor allem die Auftritte der fünf Guggemusiken sorgten für echte Begeisterung. Bei dieser Art der Stimmungsmusik ist ja meistens auch Stimmung bei den Zuhörern garantiert. Den Abend über sorgte DJ Mark mit heißen Rhythmen für die richtige Feststimmung im Festzelt. Und dazwischen kamen dann die fünf schrägen Kapellen. Die Reihenfolge war zuvor ausgelost worden.

Den Auftakt machten die Wälderpress Gütenbach. Sie verstanden es, dem Publikum schon so richtig einzuheizen. Als dann eine Stunde später lautstark die Furtwanger Guggemusik ins Zelt einzog, war die Stimmung bereits perfekt. Dabei wurde sogar das Publikum in die Choreografie eingebunden und machte auch bereitwillig mit.

Die nächste Guggemusik in dieser Runde war dann Hörsturz Furtwangen – und damit ging es weiter mit der tollen Stimmung im Festzelt. Schließlich folgten noch die Brändbach Hupä Bräunlingen. Nach diesen vier Guggemusiken war die Stimmung im Zelt auf dem Höhepunkt für einen ganz besonderen Auftritt: denn zu Gast war jetzt noch eine original Schweizer Guggemusik, die Vinophoniker aus Biel.

Diese schon traditionsreiche Guggemusik ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und nicht zuletzt auch in diesem Jahr wieder bei der Fasnacht in Luzern und Basel dabei gewesen. Mit ihrem ganz speziellen Outfit inklusive Reifröcken für die Damen und vor allem natürlich mit ihren riesigen Köpfen beeindruckten sie das Publikum. Und auch die Musik, die ebenfalls sehr schwungvoll war, aber doch einen etwas anderen Charakter hatte als bei den einheimischen Guggemusiken, kam beim Publikum sehr gut an. So wurde noch in den Morgen hinein kräftig im Festzelt gefeiert. Und auch das daneben liegende Barzelt war rege besucht.

Einmal mehr zeigte sich Vorsitzender Ferdinand Möller begeistert und beeindruckt. Alles sei sehr friedlich und kameradschaftlich abgelaufen, die Stimmung war hervorragend und auch der Besuch noch besser als erwartet. Damit ist die Stadtkapelle für den weiteren Verlauf des großen Jubiläums sehr zuversichtlich und hofft auch an den kommenden Tagen auf einen regen Besuch bei den vielen Veranstaltungen in und um das Festzelt.