von Stefan Heimpel

Nach dem bunten Kinderumzug am Nachmittag des Schmutzigen Donnerstages folgte als Schlusspunkt der offizielle Prinzenpaarempfang beim Rathaus. Auf der Tribüne auf dem Morteauplatz übergab Bürgermeister Robert Strumberger ohne großes Zaudern den Rathausschlüssel für die närrischen Tage an das Prinzenpaar Manuel und Nastassja Ruf.

Offizieller Einzug des Prinzenpaares

Der Empfang hat in Vöhrenbach eine lange Tradition. Bei dieser Gelegenheit erhält das Prinzenpaar, das ab da ganz offiziell in Vöhrenbach Einzug hält, die Rathausschlüssel und damit die Gewalt über die Stadt. Während die Stadtkapelle für die musikalische Unterhaltung der Zuschauerschar sorgte, begaben sich das Prinzenpaar mit Gefolge und der Bürgermeister auf die Tribüne.

Bürgermeister freut sich auf Pause

Strumberger machte gleich deutlich: „Ich werde euch freiwillig den Schlüssel übergeben!“ Denn er könne eine Pause gut gebrauchen. Allerdings wollte er erst einmal wissen, wer denn die ganzen offiziellen Aufgaben in der Stadt übernehmen werde.

Tränke für Pferdefuhrwerke

Aber auch hier hatte das Prinzenpaar Ideen: Der Zeremonienmeister übernimmt das Standesamt, die Sublodere die Arbeit im Bauhof, und anstelle des Gemeinderates ist nun der Elferrat das entscheidende Gremium. Eine Alternative für die Mobilität hatten die beiden auch auf Lager: Am Rathaus wird eine Tränke für die Pferdefuhrwerke eingerichtet. Das sei auch nicht schlechter als die neue Stromladesäule.

Strafzölle für Schüler

Auch um die Schullandschaft will sich das Prinzenpaar kümmern, wobei sich Strumberger hier ausdrücklich heraushalten will, um das gute Verhältnis mit der Nachbarkommune nicht zu strapazieren. Nastassja und Manuel wollen für die nach Furtwangen exportierten Schüler Strafzölle verlangen. Dabei sei fraglich, ob sie in Furtwangen überhaupt etwas lernen können, denn dort gebe es doch nur künstliche Intelligenz.

Orden werden auch noch verliehen

Zum Abschluss dieser offiziellen Handlung gab es zwei Ehrungen: Sublodere Fabian Feis und Zeremonienmeister Yannik Ketterer erhielten für jeweils fünf Jahre aktive Mitwirkung an der Fasnet einen Orden.

Gleich beim Eintreffen beim Rathaus hatte die Stadtkapelle ein Geburtstagsständchen intoniert, denn die Gardistin Julia Lesar feierte an diesem Tag ihren 18. Geburtstag. Nach dem offiziellen Empfang ging es dann rund um das Rathaus, wo auch für die Bewirtung der Besucher gesorgt wurde, weiter.