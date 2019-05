von SK

Vom 30. Mai bis 3. Juni werden 200 Jahre Stadtkapelle und 775 Jahre Stadt Vöhrenbach gemeinsam gefeiert. Höhepunkt wird das Wochenende: Am Samstag, 1. Juni, steigt das Jugendkapellentreffen mit Umzug und Party im Festzelt mit den Breg Brass Buebe und Allgäu Power.

Festsonntag am 2. Juni

Der Sonntag, 2. Juni, steht ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zur 775-Jahr-Feier der Stadt Vöhrenbach. Nach dem Gottesdienst im Festzelt findet dort der eigentliche Festakt statt, zu dem neben vielen anderen Gästen auch Besuch aus der Partnerstadt Morteau erwartet wird. Am Nachmittag freuen sich alle auf den großen Festumzug der Stadtkapelle Vöhrenbach, zu dem bis zu 40 weitere Kapellen erwartet werden.

Häuser schmücken

Da der Festumzug durch die Villinger Straße führen wird, wäre es schön, wenn die betroffenen Hauseigentümer und Anlieger am Festwochenende (1./2. Juni) ihre Häuser mit Fähnchen und Luftballons festlich schmücken würden, so die Veranstalter. Der Festschmuck liegt bereit und kann in der Zeit von 20. bis 29. Mai bei Schreibwaren Fürderer abgeholt werden.

Täfelekinder gesucht

Die Stadtkapelle sucht dringend Täfelekinder für die beiden Festumzüge, den Jugendumzug am Samstag, 1. Juni, und für den großen Festumzug am Sonntag, 2. Juni. Auskunft erteilt Nadine Feuerstein, Telefon 07727/91 91 90 oder Nicole Brugger, Telefon 07727/ 92 98 10.