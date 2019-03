von Hartmut Ketterer

Die Stadt Vöhrenbach feiert in diesem Jahr das 775. Jahr seit der Gründung. Belegt ist dies in einer Urkunde vom 28. November 1244. Darin steht, dass Graf Heinrich und seine Brüder die Absicht haben, auf dem Gute Vöhrenbach eine Burg oder ein städtisches Gemeinwesen „zum Seelenheil der dort anzusiedelnden Menschen“ bauen wollten.

Das Gelände, auf dem die Gemeinde heute liegt, kam von den Herzögen von Zähringen an die Grafen zu Fürstenberg. Zur Geschichte Vöhrenbachs gehört auch, dass die Stadt vier Mal ein Raub der Flammen wurde. Vom ersten Brand ist nur überliefert, dass er bereits im Mittelalter stattfand.

Detailliertere Daten gibt es zum zweiten Stadtbrand im Jahre 1544. Von Schultheiss Jakob Grieshaber gibt es Aufzeichnungen, dass am Abend des 23. August mehr als 100 Häuser vernichtet wurden. Dies bestätigt auch die Villinger Chronik. Dort heißt es, dass alles in Villingen vorhandene Brot an die armen Vöhrenbacher gegeben worden sei.

Kein Geld für gemauerte Häuser

Ein Opfer des Brandes wurde auch der Glockenturm. Das Kirchenschiff blieb stehen. Nach diesem Brand, bei dem viele Holzhäuser vernichtet wurden, beschloss man, zukünftige Häuser vermehrt zu mauern. Das konnte aber nicht eingehalten werden, denn die verarmte Bevölkerung hatte für gemauerte Häuser kein Geld.

Der dritte Stadtbrand war während des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648). Das Städtchen wurde von der schwedisch-französischen Besatzung der Stadt Freiburg auf Befehl ihres Obersten Kanofzky eingenommen und am 1. April 1639 in Schutt und Asche gelegt. Diese Truppen waren auch für die Feuerbrunst in St. Peter verantwortlich.

Über dieses dritte Großfeuer berichtete auch der fürstenbergische Jägermeister. Darin heißt es, dass etwa 900 Mann angerückt waren und mit den Bürgern in ein Gefecht geraten seien. Ein Bauer aus der Umgebung wurde dabei getötet und ein Stadtbürger verletzt.

Nur der "Ochsen" überlebt Feuerbrunst

Bevor die Truppen nach einem nächtlichen Gelage über Furtwangen zum Hohlen Graben weiterzogen, wurde an verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Alles, was innerhalb der Vöhrenbacher Ringmauer stand, einschließlich Kirche, Rat- und Pfarrhaus, wurde ein Raub der Flammen. Als einziges Haus blieb das Gasthaus "Ochsen" erhalten. Der Wiederaufbau nahm lange Zeit in Anspruch. Fast 20 Jahre gab es in Vöhrenbach kein Gotteshaus mehr. Erst im Jahre 1657 wurde wieder eine neue Kirche eingeweiht. Bis dahin gab es Aushilfsgottesdienste im Bruderkirchle.

Als die Gewerbebetriebe im Laufe des 18. Jahrhunderts wieder florierten, durfte auch außerhalb des Mauerrings gebaut werden. So entstanden vor dem unteren und oberen Tor kleine Vorstädte. Ein weiteres Tor, genannt Langenbacher Tor, gab es in den Nähe des Pfarrhofes. In den Jahren 1810/11 wurde der Friedhof, der bisher immer um die Kirche lag, vor dem Städtle angelegt.

Vierter Brand im Jahr 1819

Ein weiterer Schicksalsschlag traf Vöhrenbach in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember des Jahres 1819. Der Revierförster zu Herzogenweiler notierte einen Tag nach dem Brand folgendes Bild: „Es muss ein fürchtiger Brand gewesen sein. Die ganze Ringmauer und der größte Teil des Inneren, man sprach von 92 Haushaltungen, sind verbrannt. 140 Familien verloren Hab und Gut. Lediglich neun Häuser stehen noch. Das waren Kirche, Pfarrhof, Amtshaus, des Schreiners Mayers Haus, die Mühle und noch fünf andere Häuser. Die beiden Vorstädte und das Engelswirtshaus sind verschont geblieben.“

In der Zeit des Stadtbrandes im Jahre 1819 war Joseph Merz, von Beruf Huf- und Wagenschmied, Bürgermeister in Vöhrenbach. Merz wurde am 12. April 1792 geboren und verstarb am 14. August 1869. Von 1813 bis 1821 war er Bürgermeister. | Bild: Hartmut Ketterer

Die Not war entsprechend groß. Eine Verschnaufpause war den Vöhrenbachern nicht gegönnt, zumal man zwei Jahre zuvor ein Hungerjahr durchzustehen hatte. 1817 war von einer völligen Missernte geprägt, ausgelöst durch den Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815. Eine Feuerwehr gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, denn diese wurde in Vöhrenbach erst im Jahr 1858 aus der Taufe gehoben. Doch die Vöhrenbacher schafften einen erneuten Wiederaufbau. Von allen Seiten gab es Hilfe. Die Nachbardörfer leisteten Gemeinfron beim Aufräumen des Brandschuttes, die Schwarzwaldhöfe stifteten Rohholz und von den Sägewerken kam Schnittholz.

Mittelalterliches Stadtbild geht verloren

Weitere Hilfe kam von Fürst Karl Egon II. Er war wegen seiner Leutseligkeit und Menschenfreundlichkeit bekannt und unterstützte die geschädigten Familien durch Malter Veesen (bestimmte Menge an Dinkelkorn). Weitere Hilfe für Vöhrenbach erbat sich der Fürst beim Großherzog. Dadurch konnte der Wiederaufbau verhältnismäßig rasch vonstattengehen.

Verloren nach vier Bränden hat Vöhrenbach allerdings sein mittelalterliches Bild. Es bleibt nur die bildliche Erinnerung, die mit dem schönen Gemälde im Rathaus an das frühere Vöhrenbach erhalten blieb. Doch auch die schicksalshaften Ereignisse der Brände gehören zum stolzen Jubiläum von 775 Jahren Stadtgeschichte.

Die Informationen zu den Bränden wurden den Niederschriften des Apothekers Hubert Schmalz im Jahre 1916/17 sowie der im Jahre 1965 entstandenen Chronik von Karl Siegfried Bader entnommen.