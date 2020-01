von Christa Hajek

Viele Einzelpositionen beriet der Vöhrenbacher Gemeinderat in seiner Haushaltsplan-Sitzung. So wurden die Zuschüsse an die örtlichen Vereine beschlossen, die je nach Größe und Aktivitäten zwischen 200 und 900 Euro schwanken. Etwa 40 Kinder und Jugendliche aus Vöhrenbach besuchen die Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen, dazu steuert die Stadt rund 10 000 Euro bei.

Staumauer wird untersucht

Unter der Position Denkmalpflege findet sich die Linacher Staumauer. Eingesetzt sind 30 000 Euro für „vertiefte Untersuchungen“, von denen das Land einen Zuschuss von 16 000 Euro leistet.

19 Lecks in einem Jahr

Die Wasserversorgung ist kostendeckend berechnet, man kalkuliert mit 320 000 Euro Gebühren-Einnahmen. Sorgen bereiten die Rohrbrüche, 19 wurden im vergangenen Jahr gezählt. Instandsetzungen sind zwar vorgesehen, doch wieweit sie erledigt werden können, hängt nach Auskunft von Kämmerer Armin Pfriender von der Auslastung der Aquavilla-Mitarbeiter ab.

Für 37 Häuser keine Glasfaser

Die Breitbandversorgung wird auch in Vöhrenbach über den Zweckverband des Schwarzwald-Baar-Kreises abgewickelt. Christine Breithut berichtete, dass 37 Anwesen im Augenblick nicht mit erschlossen werden können, die Mehrkosten, rund 200 000 Euro, müsste die Stadt Vöhrenbach allein tragen. Allerdings seien diese Anwesen derzeit einigermaßen gut versorgt und könnten in wenigen Jahren ebenfalls mit angeschlossen werden. Kurz war die Debatte über den Winterdienst, für den allein 120 000 Euro an Fremdleistungen kalkuliert sind. Hinzu kommen noch rund 200 000 Euro Bauhof-Kosten.

Mit Dampf gegen Unkraut

Der Bauhof hatte beantragt, eine Hochdruckpumpe zu kaufen, die mit Heißwasser betrieben werden kann. Sie sei vielseitig verwendbar, auch im Schwimmbad, erläuterte der Kämmerer. Zudem wurde ein Dampfgerät gewünscht, das 7500 Euro kostet. Damit könnten Wege und Straßenränder arbeitssparend von Unkraut befreit werden, beispielsweise auch auf dem Friedhof. Ein Vorschlag von Gemeinderat Albert Schwörer, solche Arbeiten könnte man mit Abflammen billiger erledigen, fand keine Resonanz. Der Anschaffung beider Geräte für den Bauhof wurde zugestimmt.

Wald wirft 200 000 Euro ab

15 000 Euro wird es voraussichtlich kosten, diverse Geräte in der Schulsporthalle instandzusetzen oder zu erneuern, die bei einer Sicherheitsprüfung beanstandet wurden. Die Einnahmen aus Holzverkauf des städtischen Waldes sind mit 700 000 Euro kalkuliert. Allerdings müssen für Holzeinschlag, Wegebau und Bestandspflege rund 500 000 Euro ausgegeben werden.