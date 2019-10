von Stefan Heimpel

Ein volles Haus hatte der Bauförderverein Gemeindezentrum „Krone“ Vöhrenbach bei seinem Seniorennachmittag. Bereits seit acht Jahren lädt der Bauförderverein die Senioren aus Vöhrenbach und darüber hinaus zu einem gemütlichen Nachmittag im katholischen Pfarrzentrum ein.

Viel Arbeit für die Helfer

Für den Vorstand des Vereins bedeutet es viel Arbeit, die fast 100 Senioren im vollbesetzten Saal mit Speis und Trank zu versorgen. Diese Aktion wird nur durch Spenden finanziert.

Zuerst gibt es Kaffee und Kuchen für die Gäste, später werden Getränke und ein herzhaftes Vesper serviert. Dabei geben sich die Helfer des Baufördervereins in der Küche alle Mühe, auch optisch beeindruckende Platten vorzubereiten.

Pfarrer geht von Tisch zu Tisch

Die Veranstaltung bietet den Besuchern die Gelegenheit zu einem regen Austausch. Auch Pfarrer Martin Schäuble war an diesem Nachmittag in der „Krone“ mit dabei und ging dabei auch von Tisch zu Tisch, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus wird aber auch jedes Mal ein unterhaltsames Programm angeboten.

Vöhrenbach Pfarrzentrum ist ein „Mittelpunkt im Gemeindeleben“ Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr sorgte dabei Ingrid Bölle mit Witzen, kleinen Geschichten und Gedichten immer wieder für viel Heiterkeit. Gerade die Werke des Mundart-Dichters August Ganther kamen dabei sehr gut an. August Ganther (1862 bis 1938) hat einen besonderen Bezug zu Vöhrenbach. Er stammte aus Oberkirch und war Lehrer in Freiburg. Häufig besuchte er aber auch seinen Sohn Rudolf, der als Arzt in Vöhrenbach wirkte. August Ganther verstarb auch in Vöhrenbach.

Schwungvolle Melodien

Neben Ingrid Bölle sorgten Johannes Hummel und Helmut Hug mit schwungvollen und beliebten Melodien und Schlagern für die musikalische Unterhaltung der Besucher. Auch manche Schunkelrunde stand hier auf dem Programm. Und alle waren diesem Nachmittag ehrenamtlich für die Senioren aktiv, die Helfer des Baufördervereins ebenso wie die beiden Musiker und Ingrid Bölle.

Der Vorsitzende des Baufördervereins, Hermann Dotter, gab auch einen kleinen Rückblick mit zahlreichen interessanten Bildern auf die Entwicklung des Pfarrzentrums und die verschiedenen Ausbau-Schritte seit dem Baubeginn bis heute.

Darlehen ist 2026 getilgt

Hermann Dotter machte auch deutlich, welch enorme finanzielle Leistung der Bauförderverein in diesen Jahren bereits erbracht hat. So habe er insgesamt 27 000 Euro in verschiedene Baumaßnahmen investiert und gleichzeitig 5500 Stunden Eigenleistung erbracht.

Gleichzeitig seien seit 2010 insgesamt 107 000 Euro vom Darlehen zurückgezahlt worden. Die Rückzahlung dieses Darlehens werde bis ins Jahr 2026 dauern. Dies sei, so Hermann Dotter, nur mit viel ehrenamtlichem Engagement möglich, denn dieses Geld müsse durch Spenden und außerdem durch die verschiedensten Veranstaltungen wie beispielsweise Bewirtungen beim Pfarrfest oder an der Fasnet erwirtschaftet werden. Und nicht zuletzt hoffe er, so Hermann Dotter, auch wieder auf neue Mitglieder im Bauförderverein.