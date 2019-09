von Stefan Heimpel

Der bisherige Verbindungsweg zwischen der Hansjakob- und der Cornelius-Heine-Straße in Vöhrenbach wird nun endgültig aufgegeben. Stattdessen beschloss der Gemeinderat nun, den Zugang zum Spielplatz zwischen den beiden Straßen zu verbessern und so an dieser Stelle eine funktionierende Verbindung der beiden Straßen am Ochsenberg zu schaffen.

Sanierung ist zu teuer

Ursprünglich war geplant, den maroden Verbindungsweg zu sanieren. Landschaftsplaner Martin Kuberczyk war mit der entsprechenden Ausschreibung beauftragt. Die Kostenberechnung von Martin Kuberczyk ergab 38 600 Euro. Allerdings gab nur eine von acht angeschriebenen Firmen dann ein Angebot ab, das mit 50 000 Euro etwa 29 Prozent über dieser Berechnung lag. Daraufhin überprüfte Martin Kuberczyk die Zugänge zum Spielplatz etwa 100 Meter weiter vorne, wie es in der Gemeinderatssitzung bereits vorgeschlagen worden war. Von der Hansjakobstraße führt eine Treppe bis zum Spielplatz hinauf. Diese könne mit relativ geringfügigen Umbauarbeiten ertüchtigt werden.

Spielplatzzugang wird ausgebaut

Der Zugang zum Spielplatz von der oberen Straße erfolgt aktuell über zwei Rasenrampen. Diese einfache Weg-Anbindung könnte entsprechend ausgebaut werden, zum einen als Treppe und auf der anderen Seite als barrierefreien Zugang. Damit hätte man gleichzeitig eine direkte, gut ausgebaute Verbindung der beiden Straßen und zudem einen besseren und sichereren Zugang zum Spielplatz, der so wieder belebt werden kann. Dieses Projekt könnte das gleiche Unternehmen, die Firma Jäger aus Donaueschingen, für 35 000 Euro, also wesentlich günstiger, ausführen. Der Gemeinderat beschloss daher die Vergabe zum gedeckelten Preis von 35 000 Euro an die Firma Jäger.

Arbeiten starten nach dem Winter

Die Arbeiten sollen direkt nach dem Winter beginnen. In diesem Preis ist auch die Entfernung der Reste des ehemaligen Fußweges enthalten. Angeregt wurde dabei, dass man im Haushaltsplan auch Mittel für weitere Spielgeräte einplanen sollte, um den Spielplatz aufzurüsten. Ein entsprechender Antrag der Anwohner liegt bereits vor, erklärte Frank Janssen vom Stadtbauamt.