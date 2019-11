von Stefan Heimpel

Schriftführerin Andrea Schmid berichtete in der Hauptversammlung des Skiclubs, in wie vielen Bereichen die Uracher im vergangenen Jahr aktiv waren. Dabei hatte man zu Beginn der Saison erst einmal mit mangelndem Schnee zu kämpfen. Sowohl der Kinderskikurs wie der Wälderpokal mussten ausfallen. Als dann der Schnee endlich kam, wurde ein Ersatztermin für den Kinderskikurs gefunden. Aber auch an diesem Wochenende konnte nur der Samstag absolviert werden, da am Sonntag ein Sturm aufkam. Mehr als 70 Kinder nahmen an diesem Kurs teil.

Höhepunkte

Rege Beteiligung gab es auch am Wälderpokal mit 119 Fahrern, wobei der Skiclub Urach Einzelsiege sowie den Mannschaftssieg errang. Weitere Highlights waren die Mitarbeit beim Ski-Cross-Weltcup am Feldberg, die alpinen Vereinsmeisterschaften oder auch die Kinder- und Vereins-Fasnet. Einen weiteren Höhepunkt gab es dann zum Ende der Saison, als zum Winterabschluss das 60-jährige Bestehen des Skiclubs Urach gefeiert wurde.

Im weiteren Verlauf der Versammlung gab es umfangreiche Berichte über die verschiedenen sportlichen Sparten im Skiclub. Sportliche Aushängeschilder des Vereins sind aktuell die Biathletin Christin Maier mit hervorragenden Platzierungen, und vor allem Daniela Maier, die deutsche Vizemeisterin wurde und im Gesamtweltcup Platz 13 belegt.

Mountainbike

Aber auch sonst gab es herausragende sportliche Leistungen der Vereinsmitglieder. Das begann mit dem Mountainbike, bei dem Sportwart Manuel Kuss unter anderem von einem erfolgreichen Kindertraining berichtete. Herausragende Sportler in dieser Sparte sind Heinrich Vogt mit zahlreichen ersten Plätzen und Matthias Bettinger, der allerdings etwas Verletzungspech hatte.

Langlaufkurs

Im Bereich nordischer Skisport berichtete Sportwart Konrad Kienzler, dass in diesem Jahr wieder ein Langlaufkurs geplant sei.

Auch im alpinen Bereich gab es zahlreiche Erfolge. Geplant ist wieder ein Skikurs, für den sich die Interessenten online anmelden sollen. Aktiv ist der Verein auch im Bereich der Jugend, wobei auch hier der Spaß nicht zu kurz kommen soll – beispielsweise mit dem jährlichen Kart-Fahren oder der Fackelwanderung.

Mitglieder sind sehr gefragt

Diskutiert wurde, ob der Skiclub Urach sich wieder an der Betreuung des Weltcups im Ski Cross am Feldberg beteiligen wird. Dabei geht es um eine Doppelbelastung für die Helfer.

Denn bereits fest zugesagt hat der Skiclub für Februar 2020 die Beteiligung an „Jugend trainiert für Olympia“ im alpinen Bereich in Kooperation mit Schonach. Der Vielseitigkeitslauf wird wieder am Montag, 17. Februar, in Urach stattfinden, der Parallel-Slalom am Tag danach in Schonach. Für die Veranstaltung, die bereits am Sonntag beginnt, sind zahlreiche Helfer notwendig.

Dringende Anfrage

Nun kam aber auch von der Wettkampfleitung am Feldberg die dringende Anfrage, ob der Skiclub Urach mit seinen erfahrenen Helfern wieder zur Verfügung stehe. Der Ski Cross findet aber gerade am Wochenende zuvor statt, die Helfer wären hier noch einmal fünf Tage lang von Mittwoch bis Sonntag eingespannt. Daher wird sich die Vereinsführung, wie vom Vorsitzenden Manfred Kienzler und vom Sportwart alpin, Andreas Weißer, angekündigt wurde, erst endgültig entscheiden, wenn absehbar ist, ob sich genügend Helfer für beide Veranstaltungen finden.