von Stefan Heimpel

Der Verein „Hilfe nach Tschernobyl“ in Vöhrenbach erhielt nun von Lionsclub Triberg erneut eine Spende in Höhe von 1780 Euro für die jährliche Aktion. Dabei machte Fred Heinze vom Tschernobyl-Verein deutlich, dass die Zukunft dieser Aktion aktuell nicht ganz sicher ist, da er und seine Partnerin Verena Schafranski Vöhrenbach verlassen.

Schon 13 Ferien-Aktionen für Kinder aus der Region Tschernobyl

Bereits zum 13. Mal fand im vergangenen Sommer die Ferien-Aktion des Vereins statt. Wieder waren 20 Kinder aus dem Gebiet um Buda Koschelewo in Weißrussland, das durch den radioaktiven Niederschlag der Reaktorkatastrophe Tschernobyl verseucht ist, für drei Wochen in Vöhrenbach zu Gast, um sich zu erholen und etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Seit Jahren viel Unterstützung für den Verein

Seit Beginn erhält diese Aktion breite Unterstützung. Ein wichtiger Sponsor für den Ferienaufenthalt der Kinder aus der Region Tschernobyl in Vöhrenbach ist der Lions Club Triberg, und dies schon seit Jahren. Federführend für diese Unterstützung ist Udo Zier aus Furtwangen. Jedes Jahr gehört zum interessanten Programm für die Ferienkinder aus der Region Tschernobyl ein Besuch in der Firma Zier Verpackungen in Furtwangen und anschließend ein gemütlicher Nachmittag auf dem Reinerhof unterhalb der Martinskapelle.

Lions-Club sammelt 1780 Euro an Spenden

Jedes Mal lädt auch der Lions Club die Kinder zu einem interessanten Programm ein, stets verbunden mit Geschenken und Überraschungen. Wie der Activity-Beauftragte und designierte Präsident des Clubs, Robert Hönl, betonte, der gemeinsam mit Präsidentin Sandra Heinichen dem Verein die Spende überreichte, wird neben diesen Aktionen für die Kinder eine Spendensammlung bei den Mitgliedern der Lions organisiert. Diesen Betrag in Höhe von 1780 Euro konnten sie nun gemeinsam an Fred Heinze als Vertreter des Vereins überreichen.

Initiatoren kehren zurück nach Sachsen

Fred Heinze machte bei dieser Gelegenheit allerdings deutlich, dass die Zukunft dieser Tschernobyl-Aktion in Vöhrenbach nicht gesichert ist. Zusammen mit Vera Schafranski hatte er vor 13 Jahren diese Aktion ins Leben gerufen. Nun verlassen die beiden Motoren dieser Hilfsaktion aber Vöhrenbach: Vera Schafranski ist bereits wieder nach Sachsen zurückgekehrt, Fred Heinze folgt in den nächsten Monaten. Allerdings hätten sie schon alles vorbereitet, damit auch in diesem Jahr auf jeden Fall die Tschernobyl-Aktion noch einmal stattfinden kann.

Entscheidende Mitgliederversammlung im März 2019

Im März werde der Verein Hilfe nach Tschernobyl bei seiner Mitgliederversammlung endgültig über die Aktion 2019 entscheiden. Darüber hinaus wird dann auch geklärt, ob die Aktion noch weiter bestehen bleibt. Fred Heinze hofft sehr, dass sich genügend engagierte Helfer im Verein finden, die dieses Projekt weiterführen.