von Stefan Heimpel

Im Besitz einer neuen Tragkraftspritze im Wert von etwa 15 000 Euro ist jetzt die Feuerwehr Vöhrenbach. Das Gerät ist eine Spende von den Badischen Versicherungen (BGV). Ganz gezielt hilft die BGV regelmäßig auch den Feuerwehren im Land, nicht zuletzt, weil sie ihren Ursprung im badischen Feuerversicherungsverband hat und auch heute noch im Bereich Gebäudeversicherung die Arbeit der Feuerwehren unterstützen möchte.

Schnelle Zusage trotz langer Liste

So hat auch Kommandant Ralf Heizmann vor drei Jahren die BGV angeschrieben und um Unterstützung angefragt. Im Blick auf die große Liste von Anträgen aus dem ganzen Land sei die Zusage recht schnell gekommen, so Ralf Heizmann.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Robert Strumberger würdigte in diesem Zusammenhang die immer sehr gute Zusammenarbeit mit der BGV, die als Versicherer für alle Gemeinden in Baden eine wichtige Rolle in allen möglichen Bereichen spiele. Die neue Pumpe, eine sogenannte Tragkraftspritze, sei eine „tolle Ergänzung“ für die „sehr engagierte Feuerwehr“.

Tolles ehrenamtliches Engagement

Übergeben wurde die Spende offiziell von Thomas Kollöffel, Vorstandsmitglied in der badischen Rechtsschutzversicherung in der BGV. Zusammen mit Steffen Kurz von der Bezirksdirektion Konstanz würdigte er das Engagement der Feuerwehren. Die Feuerwehr als Rettungsexperten hätten eine besondere Verantwortung für ihre Mitmenschen. Nicht hoch genug könne man dieses zumeist ehrenamtliche Engagement werten. Dabei gehe die Arbeit der Feuerwehren inzwischen weit über die Brandbekämpfung hinaus, Beispiele wären Einsätze bei Unfällen, Hochwasser oder Sturm. Seit fast 100 Jahren unterstütze die BGV, entstanden aus dem Feuerversicherungsverband Baden, sämtliche Kommunen im Land und versichert hier inzwischen alle möglichen Risiken. „Was wäre ein Feuerversicherer ohne die Feuerwehr?“, begründete Thomas Kollöffel das Engagement der BGV gerade für die Feuerwehren.

Bergige Lage und große Wälder

Kommandant Ralf Heizmann dankte im Namen der Feuerwehr für diese wichtige Spende, welche die Schlagkraft der Vöhrenbacher Feuerwehr weiter erhöhe. Gerade in einer bergigen Lage mit 1000 Höhenmetern und mehr und einer riesigen Waldfläche sei es oftmals schwierig, genügend Wasser zu der jeweiligen Einsatzstelle zu schaffen. Daher wurde die neue Pumpe von der Feuerwehr auch sofort auf ein spezielles Gestell mit Rollen montiert, sodass es mit dem neuen Logistikfahrzeug der Vöhrenbacher Feuerwehr jederzeit an Einsatzstellen gebracht werden kann. Eine gute Ausrüstung und motivierte Kameraden seien die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit, so Heizmann.

