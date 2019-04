von Stefan Heimpel

Der weitere Ausbau des Breitbandnetzes in Vöhrenbach wird gestoppt, wie der Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, Jochen Cabanis, im Gemeinderat berichtete. Wegen aktueller Änderungen bei den Zuschüssen hofft man, mit „einer geringe Wartezeit“ vor allem auch für die Außenbereiche deutlich größere Finanzmittel zu erhalten. Damit rücke auch ein baldiger Anschluss der Bereiche wie Langenbach, Linach oder Urach in greifbare Nähe. Bisher waren es im Wesentlichen Zuschüsse des Landes in Höhe von 30 Prozent für das Breitband, die genutzt werden konnten. Änderungen gibt es jetzt bei den bisher kaum nutzbaren Zuschüssen des Bundes für die Außenbereiche.

Zuschüsse könnten sich verdoppelt odr verdreifachen

Auch eine bessere Versorgung der Schulen und Gewerbegebiete will der Bund damit erreichen. Hier rechnet Cabanis mit Zuschüssen von 60 bis 70 Prozent, im günstigsten Fall sogar 90 Prozent, für die Verlegung des Breitbandes in den außen gelegenen Bereichen einer Gemeinde. Dies bedeute mindestens eine Verdoppelung der bisherigen staatlichen Förderung dieser Bereiche. Nun müsse man sinnvollerweise die endgültige Umsetzung dieser neuen Richtlinien abwarten und dann neue Anträge stellen. Damit müsste der Baubeginn beispielsweise für den Ortskern Vöhrenbach voraussichtlich bis zum kommenden Jahr zurückgestellt werden, um sich diese Mittel zu sichern.

Ortsteile könnten ebenfalls profitieren

Auf jeden Fall solle die Stadt die Fördermöglichkeiten gerade auch für die Außenbereiche voll ausnutzen, so Cabanis. Man müsse dann nicht alles auf einmal bauen, sondern könne die Erschließung der Ortsteile in den kommenden drei bis vier Jahren realisieren. Auch die Beurteilung schlecht versorgter Bereiche im Stadtgebiet müsse noch einmal geprüft werden.

Geringere Kosten für die Stadt

Daher habe der Zweckverband alle weiteren Arbeiten zur Verlegung des Breitband-Kabels gestoppt. Lediglich in Bereichen wie in der Krankenhausstraße, wo das Kabel bei größeren Arbeiten gleichzeitig mit anderer Infrastruktur verlegt wird, müssen diese sinnvollerweise vorgenommen werden. Alles andere werde aber aktuell vom Zweckverband vorbereitet. Dies sei eine große Chance, alle Ortsteile mit einem hohen Zuschuss und damit geringen Kosten für die Stadt anzuschließen.

Hoffen auf hohe Anschlussquote

Peter Hummel (BWV), der zuvor schon den guten Ablauf bei der weitgehend abgeschlossenen Breitbandversorgung für Hammereisenbach gelobt hatte, meinte, dass unter diesen Umständen dann in den Ortsteilen alle Anlieger mitmachen sollten. Cabanis erklärte, er rechne hier mit einer Anschluss-Quote bis zu 100 Prozent. Wer hier nicht mitmache, begehe einen großen Fehler. Wenn dann Einzelne später doch noch anschließen wollen, sei „das Geschrei groß“. Die Kosten lägen dann nicht bei durchschnittlich 1000, sondern bei 3000 oder 4000 Euro je Anwesen.

Schnelles Netz ist Standortfaktor

Beim Zweckverband habe man die klare Linie, dass die günstigen Bedingungen nur bei einer direkten Anmeldung zu Beginn der Maßnahme gewährt werden. Peter Hummel fragte, ob der Anschluss von Hammereisenbach durch die jetzt größeren Zuschüsse zu früh erfolgt sei. Dies, so Jochen Cabanis, könne man nicht sagen. Durch die aktuelle Verzögerung sei Hammereisenbach rund zwei Jahre vor den anderen Bereichen an das schnelle Internet angeschlossen worden, häufig auch ein Argument dafür, in diesen Außenbereichen wohnen zu bleiben.

"Alle brauchen Geduld"

Bürgermeister Robert Strumberger machte deutlich: „Bei dieser großen Maßnahme brauchen alle etwas Geduld.“ Immer wieder würden Probleme bei den Zuschüssen zu Verzögerungen führen. Die großen Telekommunikationsunternehmen hatten sich über Jahre hinweg geweigert, diese Bereiche anzuschließen, ohne den Zweckverband gebe es hier auch künftig keine Glasfaser.

Gesamtdauer verändert sich kaum

Albert Schwörer (BWV) formulierte eine kurze Zusammenfassung der Lage, wie sie dann auch von Jochen Cabanis bestätigt wurde: Es gebe jetzt aktuell eine gewisse Verzögerung. Doch dann könne man loslegen für die ganze Stadt mit ihren Ortsteilen. Der Start sei verzögert, doch die Gesamtdauer verändere sich wohl kaum. Dafür muss die Stadt Vöhrenbach aber dann deutlich weniger Geld für eine bessere Versorgung für das ganze Stadtgebiet samt den Ortsteilen investieren.