von Stefan Heimpel

Das Jugendturnier des FC Vöhrenbach erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, wie Jugendleiter Dirk Gremminger feststellen konnte. 17 Mannschaften waren in diesem Jahr wieder in die Sporthalle gekommen, um dem runden Leder nachzujagen. Ausgeschrieben wird das Turnier jeweils für die Altersklassen, die auch in Vöhrenbach im Verein vorhanden sind, sodass auch die eigenen Mannschaften immer beim Turnier mit dabei sein können. Daher waren es in diesem Jahr nur die jüngsten der Fußballer, die hier gefordert waren: E-Jugend, F-Jugend und Bambini. Den Auftakt bildete das Turnier den E-Junioren mit sechs Mannschaften aus der ganzen Region. Sogar aus Hölzlebruck war ein Team angereist. Turniersieger wurde hier der FV/DJK St. Georgen vor dem SV Aasen. Die Vöhrenbacher Kicker belegten den fünften Platz in der Tabelle.

Spiele nur zum Spaß

Bei den übrigen Turnieren dagegen gab es dann keine Auswertung. Denn seit einigen Jahren finden Turniere in diesen Altersklassen ohne Wertung und Tabelle statt. Schließlich soll am Anfang der Fußball-Karriere nicht der Wettstreit, sondern der Spaß am Spiel stehen. Vöhrenbach war selbst mit insgesamt sechs Mannschaften an diesem Turnier beteiligt. Die jungen Spieler sorgten dann auch bei den Zuschauern mit ihrem engagierten Spiel immer wieder für Begeisterung und auch Beifall.

Wichtige Einnahmequelle

Dabei zeigte sich Jugendleiter Dirk Gremminger sehr zufrieden mit dem Besuch an den beiden Wettkampftagen. Er machte dabei deutlich, dass die Einnahmen aus diesem Turnier die wichtigste Einnahmequelle für die Jugendarbeit im FC Vöhrenbach sind. Denn hier fallen laufend entsprechende Kosten an für Trikots und Trainingsanzüge, Teilnahmegebühren an Turnieren sowie Beiträge und Versicherungen beim Fußballverband.

Alle Hände voll zu tun

An beiden Tagen in der Vöhrenbacher Sporthalle herrschte reges Leben, und die Helfer des FC Vöhrenbach hatten alle Hände voll zu tun. Doch Dirk Gremminger hat hier keine Probleme, genügend Helfer zu finden. Sowohl aus dem Hauptverein selbst wie auch aus den Reihen der Eltern findet er genügend Unterstützung, um die insgesamt 45 Helfer zu organisieren. Darüber hinaus braucht er für die vielen Spiele natürlich auch ein starkes Team von sechs Schiedsrichtern. Nicht immer einfach ist es, die Posten für Trainer und Betreuer für die verschiedenen Mannschaften zu finden. Aber auch hier sind alle Teams des FC Vöhrenbach aktuell gut versorgt.

Junge Fußballer willkommen

Wenn auch die älteren Klassen aktuell noch nicht besetzt sind, bei den jüngsten kann der FC Vöhrenbach nicht über mangelnde Nachfrage klagen. Rund 70 Jugendliche trainieren hier in fünf Teams. Vielversprechend sind auch die Erfolge der E-1-Jugend, die in der Vorrunde mit einem hervorragenden zweiten Platz abschloss. Jugendleiter Dirk Gremminger würde sich natürlich noch über weitere junge Fußballer freuen. Nähere Auskünfte erteilt er unter Telefon 07727/91 92 83.