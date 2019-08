von Stefan Heimpel

Besuch in Furtwangen: Einmal mehr waren die Vöhrenbacher Gastkinder aus Tschernobyl in Furtwangen zu Gast. Nach einem interessanten und informativen Besuch bei der Polizei ging es weiter ins Museumsgasthaus „Arche“ des Furtwanger Geschichts- und Heimatvereins.

Besuch ein fester Programmpunkt

Dort begrüßte Elke Schön die Kinder und ihre Betreuerinnen. Zuerst einmal war ein Mittagessen für die Kinder in der Gaststube angesagt. Dieser Besuch steht schon seit Jahren fest auf dem Programm bei den Aktionen des Vereins Hilfe nach Tschernobyl.

Dabei wurde auch in der Arche bedauert, dass dies die letzte derartige Aktion in Vöhrenbach ist, nachdem sich der Tschernobyl-Verein zum Jahresende auflösen wird. Elke Schön hat inzwischen das ideale Menü gefunden, das bei den Kindern sehr gut ankommt. In den ersten Jahren habe es hier die eine oder andere Fehleinschätzung gegeben, aber das aktuelle Angebot kam bei den Kindern wieder sehr gut an.

Hähnchenschenkel und Eis

Sie waren begeistert von der Tomatensuppe und den nachfolgenden Hähnchenschenkeln. Und vergessen darf man natürlich auch nicht das Eis zum Nachtisch. Das Ganze fand natürlich stilgerecht in der historischen Gaststube statt.

Und wie in früheren Zeiten wurden die Gäste im gut besetzten Gasthof durch die Musik des „elektrischen Klaviers“ unterhalten. Diese Demonstration alter Musiktechnik begeisterte die Kinder. Danach konnten die Kinder am historischen Billardtisch die Kugel schieben, was ihnen riesigen Spaß machte.

Führung durch das Museum

Natürlich durfte auch eine Führung durch das Museum nicht fehlen. Hier haben sie viel Interessantes und Wissenswertes über Furtwangen und den Schwarzwald erfahren. Aus der Erfahrung der vergangenen Besuche wusste Elke Schön, dass bei den Kindern gerade das Zimmer mit den vielen Hüten besonders gut ankommt. Das sonst beliebte Freiluft-Kegeln auf der historischen Bahn vor der Arche fiel leider dem schlechten Wetter zum Opfer. Mit einem Präsent und einem lautstarken Dankeschön bedankten sich die Kinder bei Elke Schön und ihren Helferinnen.