von Marc Eich

Noch immer fehlt den Angehörigen die Gewissheit, was mit dem 52-jährigen Vermissten aus Brigachtal passiert ist. Am Montag waren Taucher an der Linachtalsperre im Einsatz, um nach dem Mann zu suchen. Was am vergangenen Donnerstagabend als Rettungseinsatz gestartet wurde, ist mittlerweile zu einem möglichen Bergungseinsatz geworden – denn Hoffnung, den 52-Jährigen noch lebend an der Linachtalsperre zu finden, gibt es eigentlich nicht mehr.

Keine neuen Anhaltspunkte

„Es ist zwar wahrscheinlich, dass der Vermisste im See ist – hundertprozentig sicher können wir uns aber natürlich nicht sein“, beschreibt Wolfgang Schyle, Einsatzleiter der Kriminalpolizei Villingen, die Lage am Montagmorgen. Denn weitere Hinweise auf den Verbleib des Brigachtalers ergaben sich weder durch die Suchaktion am Freitag noch über das Wochenende.

Taucher vom Bodensee

Gegen 9.30 Uhr rückten deshalb neun Polizeitaucher von den Stationen der Wasserschutzpolizei in Überlingen, Friedrichshafen und Konstanz an, um eine mögliche Bergung vorzunehmen. Doch das gestaltete sich schwieriger als erhofft. Schyle sagt: "Das Wasser ist sehr trübe, wir müssen Stück für Stück vorgehen.“ Beschränkt habe man sich zunächst auf den Bereich an der Staumauer, „es ist aber unklar, wo der Vermisste möglicherweise in das Wasser ist und ob er eventuell noch ein Stück schwamm“, so der Einsatzleiter. Die Mantrailerhunde hätten lediglich eine Fährte bis in Richtung des Sees verfolgen können, nähere Erkenntnisse gebe es nicht.

Schwieriger Tauchrobotereinsatz

Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in dem 23 Meter tiefen Gewässer kommt an der Linachtalsperre auch ein Tauchroboter zum Einsatz. „Dieser ist mit einem Sonargerät und Kameras ausgestattet“, so Markus Zengerle, Chef der Wasserschutz-Polizeistation in Überlingen. Allerdings sei der Einsatz des Sonargeräts an der Staumauer nicht so einfach. Das Gerät ortet Gegenstände unter Wasser mittels Schallimpulsen, „von der Staumauer kommen aber zu viele Signale zurück“. Deshalb sei es schwierig, eine Ortung durchzuführen.

Wetter für Taucher kein Thema

Die neun Taucher sind jeweils alleine im Wasser. Um mit den Taucheinsätzen zu beginnen, musste allerdings zuerst das Ableiten des Wassers gestoppt werden. Zengerle: „Das könnte für die Taucher sonst lebensgefährlich werden.“ Ausgestattet sind die Spezialkräfte für den Einsatz unter Wasser mit Trockentauchanzügen, die gut vor Kälte schützen. Grundsätzlich sei die Witterung aber „kein Thema“, die Taucher könnten rein theoretisch etwa eine Stunde bei den Temperaturen im Wasser aushalten. „Sie dürfen aber nur maximal 25 Minuten tauchen“, berichtet der Stationsleiter.

Der Taucheinsatz war bis zum Einbruch der Dunkelheit geplant. Die Polizei konnte bis zum Redaktionsschluss keine näheren Informationen zu den Ergebnissen der aktuellen Suchaktion mitteilen, möchte sich aber im Laufe des Dienstags dazu äußern.

