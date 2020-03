Die Wahlen beim Musikverein konnten zügig durchgeführt werden, wenn auch einige Veränderungen anstanden.

Reibungsloses Update für die Führungsmannschaft

Einstimmig bestätigte die Versammlung die erste Vorsitzende Manuela Honeck, Inventarverwalterin Ramona Heini, den passiven Kassenprüfer Günter Baier, sowie in Abwesenheit den ersten Beisitzer passiv Christof Günter. Neu, und ebenso einstimmig, gewählt wurden die erste Kassiererin Katharina Preisinger (bisher Schriftführerin), sowie Lisa Willmann als Schriftführerin für ein Jahr (bisher erste Beisitzerin aktiv) und als erster Beisitzer aktiv Dominik Nock. Manuela Honeck bedankte sich mit einem Gutschein bei der scheidenden Kassiererin Ria Günter und honorierte somit ihre geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren.

Neue in der Kapelle

Bereits in der Aktivenversammlung wurden Vizedirigentin Bianca Willmann und Notenwart Dominik Nock in ihren Ämtern bestätigt. Neu in die Kapelle aufgenommen wurde zum 16. Mai Leon Schuler, Jonas Burgbacher beendete seine aktive Karriere nach dem Wunschkonzert.

Ehrungen für guten Probenbesuch

Zufrieden zeigte sich Dirigent Tobias Winter mit dem Probenbesuch, der bei 85,53 Prozent liegt. Eine Ehrennadel für guten Probe- und Antrittsbesuch überreichte er an Ramona Heini, Joachim Fleig, Martin Willmann, Thomas Demattio, Pascal Straub, Mirjam Elsäßer, Bruno Honeck, Bianca Willmann und Tobias Honeck. Er merkte an, dass öfters mal dieselben Personen fehlen. Diese sollten sich an den Geehrten oder auch den Schichtarbeitern ein Beispiel nehmen.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Im zweiten Teil der Ehrungen konnte Manuela Honeck fünf langjährige Mitglieder auszeichnen. Einziger Anwesende war Andreas Duffner. Ihm wurde für fast fünfjährige aktive und mehr als 20-jährige passive Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel mit Urkunde überreicht.

Dieselbe Auszeichnung erhielt in Abwesenheit Ingrid Pfrengle für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft. Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Charlotte Baier, Tanja Dufner und Eugen Volkmann zurück.

Ihnen allen sprach die Vorsitzende einen großen Dank aus und überreichte ihnen für ihre Treue die Ehrennadel in Gold. Alle drei sind ab sofort Ehrenmitglieder im Musikverein Hammereisenbach.