Die Suche nach einem seit Mittwoch vermissten Brigachtaler hat ein tragisches Ende gefunden. Der 52-Jährige wurde am Montag tot aus dem Stausee an der Linachtalsperre geborgen. Polizeitaucher fanden den Mann am Nachmittag.

Der Mann war am Mittwoch nicht zur Arbeit erschienen und wurde am Donnerstag von dessen Ehefrau als vermisst gemeldet. Zwei große Suchaktionen Polizeihubschraubers, Rettungshundestaffeln und Kräften des DRK sowie der Bergwacht blieben erfolglos. Das Auto des Vermissten wurde aber an der Linachtalsperre gefunden.

Die Polizei äußerte sich erst am Dienstagmorgen auf Nachfrage zu dem Fall und begründete dies damit, denn Mann zunächst identifizieren und die Angehörigen benachrichtigen zu wollen. Sie geht nach derzeitigen Ermittlungen weder von einem Unfall noch von Fremdverschulden aus.

