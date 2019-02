von Stefan Heimpel

Malermeister Alfons Ankenbrand ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Bekannt wurde er insbesondere durch sein musikalisches Wirken über Jahrzehnte hinweg in Vöhrenbach und Furtwangen.

Erfolgreich im Malerberuf

Geboren wurde Alfons Ankenbrand als Sohn von Eugen und Ernestine Ankenbrand in Vöhrenbach. Zur Familie gehörte auch noch seine Schwester Betty. Nach Absolvierung der Volksschule begann er 1950 seine Lehre bei Malermeister Ganter in Furtwangen. Es folgten von 1953 bis 1958 fünf Gesellenjahre. Nach der Meisterprüfung übernahm Ankenbrand den Malerbetrieb seines Großvaters, den er dann bis zum Eintritt ins Rentenalter weiterführte. Als Malermeister war er in seiner Heimatstadt sehr bekannt.

1950 Eintritt in Kirchenchor

1950 trat Alfons Ankenbrand in den Kirchenchor Vöhrenbach als Tenorsänger ein und war hier mit seiner kräftigen Stimme eine wichtige Stütze. Im April 1970 übernahm er die Leitung des Chores. 36 Jahre lang prägte er den Chor, bis er 2006 aus gesundheitlichen Gründen sein Dirigentenamt abgeben musste. Bei der Abschiedsfeier wurde er zum Ehrendirigenten ernannt.

Viele Ehrungen

46 Jahre lang war Alfons Ankenbrand als Organist tätig. Bereits 1961 begann er als Organist an der Pfarrkirche St. Martin in Vöhrenbach und übte diese Aufgabe bis 2007 aus. Ihm wurden zahlreiche Ehrungen zuteil, beispielsweise für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor, 40 Jahre als Organist oder 25 Jahre als Chorleiter.

Große Anerkennung gefunden

Mit seinem Chor hat Ankenbrand enorme musikalische Leistungen erbracht und viel Anerkennung gefunden. Die Messen in seiner Heimatstadt wurden festlich gestaltet mit zahlreichen anspruchsvollen lateinischen und deutschen Messen, teilweise mit Solisten und Orchester.

Umfangreiche Konzerte aufgeführt

Große Konzerte wurden aufgeführt. Beispiele sind das Adventskonzert 1979 oder das Passionskonzert 1983 in Zusammenarbeit mit dem Gesangverein Furtwangen und einer großen Orchestervereinigung aus Furtwangen und Vöhrenbach. In diesen Jahren zählte der heimische Kirchenchor bis zu 50 Mitglieder.

Der Verstorbene hat sieben Pfarrer-Wechsel erlebt. Nicht nur im Kirchenchor war er aktiv. Einige Monate leitete Ankenbrand auch den Gesangverein Concordia Vöhrenbach. 1974 übernahm er beim Gesangverein Furtwangen das Amt des Dirigenten, das er 20 Jahre lang bis 1994 bekleidete.