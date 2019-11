Der Ski-Club Urach und die Freiwillige Feuerwehr Urach besuchten das Hauptwerk des Traktorherstellers Fendt in Marktoberdorf. Früh um 4.30 Uhr startete der Bus in Urach. In Marktoberdorf wartete eine interessante und detaillierte Führung durch die Fertigung des berühmten Vario-Getriebes sowie der Montagelinie der Traktorserien 200 bis 1000.

Beim anschließenden Mittagessen im Fendt-Forum tauschten die Teilnehmer die ersten Eindrücke aus. Danach erhielten die Gäste einen tiefen Einblick in die Innenausstattung der Schlepper. Auf dem Heimweg wurde in einer Brauereigaststätte in Kressbronn eingekehrt. Das Bild zeigt die Uracher vor einem Fendt-Traktor. Bild: Claudius Kienzler