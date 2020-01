von Jürgen Liebau

Nicht mehr lange und die Fasnet 2020 startet auch in Vöhrenbach. Die Heimatgilde Frohsinn hat die Termine für die diesjährige Kampagne vorgelegt. Das Motto lautet: „Fasnet for Future – mache alle mit, dann wird isere Fasnet wieder en Hit, in Vöhrebach isch‘s immer prima, bei allerbeschtem närrische Klima!“

Am Samstag, 1. Februar, findet ab 10 Uhr der Kartenvorverkauf für die Kappenabende im Uhrmacherhäusle statt. Es ist bereits um 8 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr beginnt in der katholischen Kirche St. Martin eine Messe mit den Narren, um 19 Uhr ist Fasnet-Ausrufen vor der Kirche und in den närrischen Lokalen in Vöhrenbach.

Am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, und am Sonntag, 9. Februar, 18 Uhr, steigt jeweils der historische Kappenabend in der Festhalle in Vöhrenbach, mitgestaltet von der Vöhrenbacher Stadtkapelle. Hallenöffnung ist jeweils eine Stunde vorher.

Der Schmutzige Dunschdig, 20. Februar, beginnt um 4 Uhr mit der Katzenmusik, die an der Sparkassen-Filiale startet. Um 14.30 startet der Kinderumzug ab Schulhaus mit anschließendem Prinzenempfang im Rathaus.

Danach gibt es Vorführungen in der Festhalle. Die Bewirtung übernimmt der Elternbeirat der Josef-Hebting-Schule. Ab 20 Uhr ist „G‘schlärperlaufen“ und närrisches Treiben in den Lokalen.