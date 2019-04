von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – 200 Jahre alt ist die Stadtkapelle Vöhrenbach. Sie feiert dieses Ereignis im Mai mit einem großen Jubiläumsfest. In 200 Jahren sammelten sich im Archiv der Kapelle viele Dokumente und andere Erinnerungen an.

Aus Anlass des Jubiläums wird in der Sparkasse in Vöhrenbach bis 10. Mai ein historischer Rückblick als Ausstellung präsentiert. In einer kleinen Vernissage mit geladenen Gästen wurde diese Ausstellung eröffnet. Die stellvertretende Marktbereichsleiterin der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Ulrike Hofmeier, zeigte sich beeindruckt sowohl von der Ausstellung wie auch von der Stadtkapelle selbst, die sie beim Neujahrskonzert erleben konnte, das ihr außerordentlich gut gefallen habe.

Jubiläum beginnt in acht Wochen

Der Vorsitzende der Stadtkapelle, Ferdinand Möller, dankte der Sparkasse, dass sie der Kapelle die Plattform für diese Ausstellung biete. Diese Ausstellung sei für die Kapelle wie ein Startschuss für das Jubiläum, das in genau acht Wochen beginnen wird. Ein Dank galt auch der Stadt und den anwesenden Gemeinde- und Ortschaftsräten für die Unterstützung, welche die Stadtkapelle auch bei diesen Vorbereitungen erhalten habe. Seit zweieinhalb Jahren werde gemeinsam geplant, um das Jubiläum der Stadtkapelle und der Stadt gemeinsam zu feiern.

Der Ehrenvorsitzende der Stadtkapelle, Karlheinz Fritsch, dankte als Leiter des Sponsoren-Teams allen Sponsoren, die die Kapelle bei ihrem Jubiläum mit kleinen und auch einigen großen Beträgen unterstützt haben. Man habe das gesteckte Ziel als finanzielle Basis für das Fest weit übertroffen. Die Geschäftsführerin der Stadtkapelle, Nicole Brugger, hatte die Ausstellung mit einem Team vorbereitet. Sie machte deutlich, dass man natürlich nur einen kleinen Teil der Archivalien präsentieren könne.

Ahnentafel der Vereinsspitze

Irgendwann sei die Idee für diese Ausstellung entstanden, doch die Umsetzung sei dann doch wieder etwas ganz anderes. Ganz verschiedene Aspekte der Geschichte der Stadtkapelle werden hier präsentiert. So gibt es Bilder der verschiedenen Probelokale der Kapelle im Lauf der 200 Jahre, aber auch eine Ahnentafel der Dirigenten und Vorstände. Vorgestellt wird auch die Bläserjugend, die gleichzeitig ihr 30-jähriges Bestehen feiern kann. Auch die für das Jubiläum gemachten Fotos der Kapelle und ihrer verschiedenen Register sind zu sehen.

Eindrucksvolle Exponate werden in der Ausstellung der Stadtkapelle Vöhrenbach in der Sparkasse präsentiert. Auf dem Bild zeigt Dirigent Bernd Brugger ein Trophäe, die der Stadtkapelle 1896 vom Radfahrerverein Waldkirch übergeben wurde. | Bild: Stefan Heimpel

Ein interessantes Thema sind die Wertungsspiele, von denen es beispielsweise Urkunden gibt, die älteste von 1901. Das vorläufig letzte Wertungsspiel der Kapelle wurde 2017 unter der Leitung von Bernd Brugger absolviert.

Eindrucksvolle Trophäen

Von diesen Wertungsspielen und ähnlichen Veranstaltungen gibt es auch eindrucksvolle Trophäen und Pokale in der Ausstellung. Vorgestellt wird in einer Kopie auch die Aktennotiz aus dem Jahr 1818, in der erstmals von einer Bezahlung von Musikern durch die Stadt Vöhrenbach die Rede ist. Dies ist der älteste Beleg für die Existenz der Musikkapelle in Vöhrenbach und damit das entscheidende Datum für das Jubiläum, das eigentlich bereits im vergangenen Jahr hätte gefeiert werden können.

Nicht zuletzt ist die prunkvolle Vereinsfahne zu sehen. Diese wurde von den "Vöhrenbacher Jungfrauen" der Bürgermusik, so ein früherer Name der Kapelle, gestiftet. Die Fahnenweihe fand im Jahr 1861 statt. Geschmückt ist sie mit prachtvollen Bändern von unterschiedlichen Ereignissen. Die ältesten Bänder wurden der Stadtkapelle zum 140-jährigen Bestehen im Jahr 1958 vom Gesangverein Concordia und von der Feuerwehr gestiftet.