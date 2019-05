von Hartmut Ketterer

Die Stadtkapelle Vöhrenbach feiert das 200-jährige Bestehen. Bei unzähligen Anlässen in diesem Zeitraum wirkte die Stadtkapelle musikalisch mit, darunter auch bei kirchlichen Festen. Eine ganz besondere Beziehung hat die Jubi­läumskapelle allerdings zu den Vöhrenbacher Kirchenglocken.

Vertieft man sich in die Historie, so gibt der Vöhrenbacher Kirchenführer preis, dass der von der Stadt Vöhrenbach gebaute und im Jahr 1873 fertiggestellte Kirchenturm fünf Mal das Geläute hat kommen oder gehen sehen. Somit fallen all diese Ereignisse in die Geschichte der im Jahr 1818 aus der Taufe gehobenen Stadtkapelle.

Pferdetransport in der Villinger Straße

Es beginnt im Jahr 1897: Am 1. Mai, es war ein Samstag, werden drei neue Kirchenglocken von Villingen über Unterkirnach nach Vöhrenbach transportiert. Gegossen hat die Glocken die Firma Benjamin Grüninger in Villingen. Die Bevölkerung empfing den Pferdetransport in der Villinger Straße, die Stadtkapelle, damals noch unter dem Namen Musikverein Vöhrenbach, umrahmte die Ankunft. Dirigent war Karl Fix.

Jetzt waren im Kirchturm insgesamt sechs Glocken, nachdem man schon drei Glocken aus dem alten Kirchturm, der 1866 abgerissen wurde, eingebaut hatte. Doch die sechs Glocken durften nur knapp 20 Jahre ihren Zweck erfüllen. Im März 1918, also am Ende des Ersten Weltkriegs, wurden drei Glocken vom Kirchturm geholt und für Kriegszwecke eingeschmolzen. Die anderen drei Glocken durften im Turm verbleiben.

Eine der neuen Glocken wird im Jahr 1926 auf den Vöhrenbacher Kirchturm hinaufgezogen. | Bild: Hartmut Ketterer

Im Jahr 1926 gab es wieder Ersatz. Erneut fertigte die Villinger Glockengießerei Grüninger drei neue Glocken. Am 6. September 1926 wurden die Glocken auf dem Vöhrenbacher Rathausplatz geweiht, und Tage danach zog man sie den Kirchturm hinauf. Die Weihe der Glocken wurde wiederum musikalisch umrahmt. Die einheimische Kapelle hieß jetzt Stadt- und Feuerwehrkapelle Vöhrenbach und wurde geleitet von Georg Hoffmann.

Für Kriegszwecke eingeschmolzen

Die Geschichte zwischen Musikern und Glocken ging jedoch weiter. Während des Zweiten Weltkrieges, vor Weihnachten 1941, wurden die Glocken durch die NS-Diktatur beschlagnahmt. Fünf Glocken wurden für Kriegszwecke eingeschmolzen. Lediglich die kleinste Glocke durfte im Turm bleiben.

Pfarrer Theodor Berberich weiht 1953 die neuen Glocken auf dem Vöhrenbacher Rathausplatz. | Bild: Helwig Weingärtner

Zwölf Jahren später konnten sich die Vöhrenbacher über neue Glocken freuen. Die Firma F.W. Schilling in Heidelberg goss am 6. März 1953 sechs Glocken für 55000 D-Mark. Diese weihte Pfarrer Theodor Berberich am 19. April. Musik dazu gab es vom einheimischen Orchester, das jetzt den bis heute aktuellen Namen Stadtkapelle Vöhrenbach hatte. Dirigent war Paul Bernhard.

Kleinste Glocke ging an den Architekten

Einen Tag nach der Weihe wurden die Glocken in den freistehenden Kirchturm gezogen. Durchaus ein Kraftakt, die schwerste Glocke wog immerhin 2280 Kilogramm. Mit der kleinsten Glocke, die den Krieg überstanden hatte, wären nun eigentlich sieben Glocken im Kirchturm gewesen. Doch diese Glocke fand ein neues Zuhause. Sie wurde an den Freiburger Architekt Gregor Schröder übergeben, nach dessen Plänen das neue Langhaus erstellt wurde.

Innerhalb von 56 Jahren hat die Stadtkapelle Vöhrenbach somit drei Mal die Ankunft und Weihe neuer Kirchenglocken musikalisch begleitet.