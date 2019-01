von Stefan Heimpel

Einstimmig genehmigt hat der Vöhrenbacher Gemeinderat die Haushaltssatzung für 2019. Dabei wird dieser neue Haushalt durch geringere Einnahmen und höhere Ausgaben geprägt, was zu einer neuen Kreditaufnahme von etwa 1,9 Millionen Euro führen wird.

Steuer- und Gebührensätze weitgehend unverändert

In den beiden vergangenen Sitzungen hatte der Gemeinderat den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ausführlich beraten und mit Anmerkungen und Änderungen auch gebilligt. Kämmerer Armin Pfriender stellte noch einmal die Eckpunkte vor. Die Steuer- und Gebührensätze bleiben weitgehend unverändert. Aus dem Verwaltungshaushalt kann mit 341 000 Euro nur ein niedriger Betrag in den Vermögenshaushalt überführt werden, er liegt aber immer noch über der Mindestzuführung. Von Bedeutung sind auch die deutlich geringeren Einnahmen aus dem Wald (siehe Bericht oben).

Große Ausgabeposten

Es stehen große Ausgaben an wie die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, Sanierung der Josef-Hebting-Schule, Stadtkernsanierung mit Sanierung der Krankenhausstraße und Breitbandversorgung. Dies kann nur finanziert werden durch eine Entnahme aus den Rücklagen von 998 000 Euro und eine Kreditaufnahme von 1,9 Millionen Euro.

Sparsam wirtschaften

Rüdiger Hirt (CDU) griff einen Appell aus der Vorlage auf und appellierte sowohl an den Gemeinderat wie an die Verwaltung, sparsam zu wirtschaften, da laut Pfriender nun magere Jahre kämen. Entscheidend seien bei allen Projekten die Zuschüsse, ohne sie könnten Dinge wie die Schulsanierung nicht realisiert werden. Darüber hinaus, so Pfriender, seien viele Einsparungen nur Verschiebungen, da notwendige Arbeiten dann später anfallen.

Freiwillig, aber wichtig

Grundsätzlich, so sagten sowohl Rüdiger Hirt wie Bürgermeister Robert Strumberger, müsse bei allem überlegt werden, ob es sich die Stadt leisten könne. Dabei seien, so Susanne Dorer (CDU) und Peter Hummel (BWV), eigentlich freiwillige Leistungen wie die Breitbandversorgung oder auch Investitionen in Schule und Kindergarten unbedingt notwendig, damit junge Menschen hier eine Zukunft sehen.