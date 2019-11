von Jürgen Liebau

Am heutigen Mittwoch – ab 18.30 Uhr in der Festhalle – wird der Vöhrenbacher Gemeinderat entscheiden, in welchem Gebäude künftig die Grundschule untergebracht sein wird. Die Stadtverwaltung hat nun Prognosen für die Entwicklung der Schülerzahlen vorgelegt.

Derzeit, so die Stadtverwaltung, werde die Grundschule von 114 Kindern in sechs Klassen unterrichtet. Zur Ermittlung der Klassengröße wird der so genannte Grundschul-Teiler angewendet, der bei 28 Kindern liegt. Gibt es mehr als 28 Kinder einer Alterstufe, muss die Klasse geteilt werden, es entstehen also zwei Schulklassen.

Auch „Kann-Kinder“ berücksichtigen

Schaue man sich nun die Schülerzahlen der kommenden Jahre an, so die Stadtverwaltung, können nicht nur die Kinder zugrunde gelegt werden, die auf jeden Fall in die Schule kommen. Auch die so genannten „Kann-Kinder“, also die Kinder die möglicherweise eingeschult werden oder aber ein weiteres Jahr im Kindergarten bleiben, müssten berücksichtigt werden.

Grundlage sei die amtliche Einwohnerstatistik von Vöhrenbach. Diese erfasse bereits die Jahrgänge von null bis fünf Jahren. Auf dieser Basis zeige sich, dass bei Einschulung der Regelkinder im Schuljahr 2025/2026 voraussichtlich mit 141 Grundschülern zu rechnen sein wird, die sich durchgängig auf zwei Klassen in den Klassenstufen 1 bis 4 verteilen werden.

Durchgängig zwei Klassen

Rechne man zu diesen Regelkindern nur die Hälfte der möglichen „Kann-Kinder“ hinzu, so trete nach Ansicht der Stadtverwaltung der Fall einer Zweizügigkeit der Grundschule voraussichtlich wesentlich früher ein, nämlich im Schuljahr 2021/2022. Somit könne davon ausgegangen werden, dass in jenem Schuljahr 136 Kinder durchgängig in zwei Klassen in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 unterrichtet werden müssen.

Kapazitäten im alten Haus reichen nicht

Aufgrund dieser Berechnungen bezweifelt die Stadtverwaltung, dass die Kapazitäten im alten Schulhaus ausreichen. Denn die Josef-Hebting-Schule sei seit vielen Jahren eine offene Ganztagsschule mit einem Konzept, das vielen Eltern neben einer angebotenen Frühbetreuung – von 7 bis 7.45 Uhr an fünf Wochentagen von Montag bis Freitag – zuverlässig auch die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung anbiete. Diese finde bis 16 Uhr an vier Wochentagen von Montag bis Donnerstag statt. Auch die Teilnahme an einem gemeinsamen Mittagessen ist möglich, was insbesondere vielen berufstätigen Eltern zugute komme.

Nicht nur Klassenzimmer nötig

Hinzu komme, dass das Schulkonzept neben regulären Klassenzimmern von weiteren Räumen, wie zum Beispiel einem Spiel- und Bewegungszimmer, einer Bibliothek und Räume für die Hausaufgabenbetreuung ausgehe. Zudem würden immer mehr Eltern aus beruflichen Gründen eine Nachmittagsbetreuung benötigen.

Anbau oder weiteres Gebäude notwendig

Eine Unterbringung in der alten Schule hält die Stadtverwaltung nur unter erheblichen baulichen Anstrengungen für möglich. Eventuell müsse sogar über einen Anbau oder aber ein weiteres Schulgebäude im rückwärtigen Bereich der Schule nachgedacht werden, um alle Räumlichkeiten schaffen zu können. Aus diesem Grund favorisiere die Verwaltung die Sanierung und Nutzung des neuen Schulgebäudes.