von Stefan Heimpel

Im Rahmen des Konzertes des Harmonikavereins Vöhrenbach gab es zwei besondere Ehrungen: für Dirigentin Conny Henkemeyer und Judith Ruf.

Für die Ehrungen war auch die Kreisvorsitzende des Deutschen Harmonikaverbandes, Brigitte Sauerburger aus Furtwangen, nach Vöhrenbach gekommen. Sie zeichnete Conny Henkemeyer im Namen des Verbandes für zehn Jahre Dirigententätigkeit mit der silbernen Dirigenten-Nadel aus.

Vorsitzender Michael Dold ernannte für 35 Jahre Mitgliedschaft Judith Ruf zum Ehrenmitglied des Harmonikavereins. Sie war unter anderem stellvertretende Vorsitzende und dann Kassiererin. Vor allem ist ihre Örgele-Bowle beim Stadtfest bekannt.

Deutlich geprägt war das Konzert vom Abschied von Dirigentin Conny Henkemeyer. Dabei gab es auch die offizielle Stabübergabe an die künftige Dirigentin Karin Messner aus Tuttlingen. Diese hat ebenfalls ihre Ausbildung in Trossingen absolviert. Unter anderem hat sie hier vor Jahren die Dirigentin des Jugendorchesters, Anita Kupferschmid, am Akkordeon ausgebildet. Karin Messner dirigierte dann erstmals das Orchester beim Marsch zu Ehren von Conny Henkemeyer und Judith Ruf.

Beim Konzert gab es noch eine besondere Einlage: Plötzlich verließen alle Musiker des Orchesters die Bühne. Zurück blieb eine sehr erstaunte Dirigentin Conny Henkemeyer. Von Daniela Amann wurde sie auf einen Sessel gebeten, von dem aus sie das Geschehen verfolgen konnte. Amann erläuterte, dass Conny Henkemeyer vor zehn Jahren als Aushilfe „kurzfristig“ eingesprungen sei. Daraus wurden zehn Jahre. Mit viel Geduld und Können habe sie das Orchester geleitet.

Als kleinen Spaß veranstaltete das Orchester eine „Probe live“. Die Darstellerin wurde im Stil der Dirigentin gestylt bis hin zur stürmischen Frisur. Vor allem wurde deutlich, wie ausdrucksstark sie den Musikern nahe brachte, wie die Stücke zu klingen haben. Zum Abschluss verabschiedeten sich die Musiker mit einer Rose und überreichten als besondere Trophäe einen goldenen Hirsch.