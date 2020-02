von Hartmut Ketterer

Die Sparkassenfiliale in Hammereisenbach schließt am bisherigen Ort, bietet dafür beim Hammereisenbacher Landmarkt einen neuen Service an. Über die Entscheidung, dass die Filiale in Hammereisenbach geschlossen wird, informierte im Ortschaftsrat das stellvertretende Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Bernhard Stiefel.

Kündigung zum 6. März

Ausschlaggebend für die Schließung sei, dass die Eigentümer des Hauses, in welchem sich die Sparkassenfiliale befand, den Mietvertrag gekündigt haben. Die Geschäftsräume in Hammereisenbach stünden deshalb nur noch bis zum 6. März zur Verfügung.

Seitens der Sparkasse wolle man die Kunden jedoch nicht im Stich lassen, so Stiefel. Man suchte nach einer Alternative und fand diese beim Hammereisenbacher Landmarkt. Dort soll ein Geldautomat mit Ein- und Auszahlfunktion installiert werden. Neben dem Eingang wird deshalb ein Umbau stattfinden.

Ab 13. März Geldautomat im Landmarkt

Ab dem 13. März, so die Planung, soll dann beim Landmarkt der Geldautomat zur Verfügung stehen, der dann rund um die Uhr genutzt werden kann. Weiter gibt es die Möglichkeit über den Automaten Kontoauszüge zu drucken und Überweisungen zu tätigen. Auch ein Briefkasten für Überweisungen wird wieder vorhanden sein. Stiefel zeigte sich erfreut, dass der Landmarkt die Bereitschaft gezeigt habe, diesen neuen Service der Sparkasse zu ermöglichen.

Erste Filiale 1969 eingerichtet

Zur Geschichte einer Filiale im Ort ist zu erwähnen, dass es bereits 1969 in Hause Knöpfle eine Geschäftsstelle mit Mitarbeitern gab, die bis zum Jahre 1984 Bestand hatte. 1985 zog die Sparkasse mit der Filiale in die Räume des Lebensmittelgeschäftes Gauss um.

Mit dem erneuten Umzug endet zwar die Zeit einer Filiale im Ort mit Mitarbeitern, doch mit dem Geldautomaten und seinen vielen Funktionen erhält die Bevölkerung zusätzliche Dienste.

Beratung nur noch in Vöhrenbach

Die Bankkunden Hammereisenbachs müssen allerdings vom 6. bis 13. März auf Sparkassendienste im Ort verzichten. Wichtig war es Bernhard Stiefel, dass bei der Einrichtung des neuen Automaten einheimische Handwerker den nötigen und schnellen Umbau im Landmarkt bewältigen. Für eine Beratung müssen sich die Kunden aber künftig an die Sparkasse in Vöhrenbach wenden, wo Filialleiter Bernd Brugger mit seinem Team zu Verfügung steht.