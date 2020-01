von Hartmut Ketterer

„Heute kommt die Weihnachtsbotschaft in die Häuser.“ Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Martin Schäuble die katholischen Gläubigen am Dreikönigstag in der Hammereisenbacher Pfarrkirche St. Johann.

Der besondere Gruß des Pfarrers galt dabei den Sternsingern, die nach dem feierlichen Gottesdienst zu den Häusern gingen, um die Dreikönigslieder zu singen und den Segensspruch „20*C+M+B+20“ (Christus segne dieses Haus) an die Haustüren zu schreiben.

Die Geschichte der drei Könige

Zusammen mit den Sternsingern stimmte der Pfarrer zu Beginn des Gottesdienstes das Lied „Es ist eine Zeit angekommen“ an. Die Predigt widmete Pfarrer Schäuble den Überlieferungen der Geschichte um die heiligen Drei Könige.

Aktuell erwähnte der Pfarrer, dass es seit dem Jahre 1959 die Sternsingeraktion in Deutschland gibt und bis jetzt eine Milliarde Euro für notleidende Kinder gesammelt werden konnten. Im vergangenen Jahr kamen bei der Dreikönigsaktion über 50 Millionen Euro zusammen.

Spenden für Libanon und Syrien

Bei der diesjährigen Aktion kommen die Spenden besonders den Kindern im Libanon und Syrien zugute. Zum Dreikönigsgottesdienst gehörte auch die Segnung von Salz und Wasser.

Weiter nutzte Pfarrer Schäuble die Gelegenheit, um Ministrantin Emi Schuler nach vielen treuen Jahren zu verabschieden. Mit einem von Gabi Willmann angefertigten Präsent und einem mit Namen signierten Kreuz bedankte sich der Pfarrer bei Emi Schuler. Die Gottesdienstbesucher spendeten zur Verabschiedung einen kräftigen Beifall.

Zum Abschluss Spaghetti

Abschließend dankte der Pfarrer den Sternsingern sowie dem Vorbereitungsteam und denjenigen, die für das Essen, an dem auch der Pfarrer teilnahm, sorgten. Die von den Hobbyköchen zubereiteten Spaghetti ließen sich dann alle Anwesenden gemeinsam zum Abschluss des Tages schmecken.