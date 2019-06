von Stefan Heimpel

Seinen Schlusspunkt fand am Montag das große Jubiläum der Stadtkapelle und der Stadt Vöhrenbach mit dem Handwerkervesper im Festzelt. Sowohl Bürgermeister Strumberger als auch der Vorsitzende der Stadtkapelle Ferdinand Möller zogen eine durchweg positive Bilanz. Noch einmal herrschte am Montagnachmittag und Abend reger Betrieb im Vöhrenbacher Festzelt.

Großer Beliebtheit erfreute sich das Handwerkervesper am Montagnachmittag und Abend, das auch die Stadtkapelle Vöhrenbach angebot. Dazu gab es hervorragende musikalische Unterhaltung: Zu Gast war das Senioren-Blasorchester des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar und bot zwei Stunden lang für einen Querschnitt durch die Blasmusik. Am Abend ging es mit schwungvoller Blasmusik und Sepples Musikanten weiter.

Bei einer kleinen abschließenden Bilanz zeigte sich der Vorsitzende der Stadtkapelle, Ferdinand Möller, sehr zufrieden. Alles sei sehr friedlich und ruhig abgelaufen. Von vielen Seiten gab es auch Lob für die gute Organisation der ganzen Veranstaltung. Möller selbst lobte das sehr sympathische Publikum, das bei allen Veranstaltungen eifrig mitgefeiert habe. Auch die Stimmung sei bei allen Veranstaltungen an diesem Wochenende hervorragend gewesen.

Natürlich spielte das Wetter hervorragend mit, nicht zuletzt beim großen Umzug am Sonntagnachmittag. Und positiv war es nicht zuletzt, dass die Stadt ihr Stadtjubiläum ebenfalls in diesem Rahmen am Sonntagmorgen feierte. Auch der große ökumenische Festgottesdienst fand in einer lockeren, aber trotzdem sehr feierlichen Atmosphäre statt.

Bürgermeister Robert Strumberger zeigte sich ebenfalls beeindruckt, dass das ganze Fest ohne Pannen ablief. Man müsse bedenken, dass die Vorbereitungen bereits vor zwei Jahren begonnen hatten. Er lobte das große Engagement der vielen Helfer und ebenso die hervorragende Stimmung das ganze Wochenende über, gerade auch am Samstagabend mit der Partyband Allgäu-Power.

Er sei froh, dass das 750-jährige Jubiläum der Stadt Vöhrenbach in diesem festlichen Rahmen des Musikfestes eingebunden werden konnte, so der Bürgermeister.

Tombola-Gewinner Zum Abschluss wurde am Montagabend die Tombola dieses Musik-Jubiläums verlost. Den ersten Preis (ein E-Bike) gewann Arno Maier aus Furtwangen, den zweiten Preis (700 Euro in bar) Niklas Brugger aus Vöhrenbach. Der dritte Preis (ein Besuch im Europa Park mit Übernachtung) ging an Leandra Amann aus Vöhrenbach.