von Hartmut Ketterer

Zur Nominierungsversammlung der Kandidaten für die Ortschaftsratswahl begrüßte Ortsvorsteher Martin Schneider am Freitag neun Bewerber, darunter vier Neue. Der bisherige Ortschaftsrat Roland Willmann kandidierte nicht mehr. Die anschließenden Regularien wurden in geheimer Wahl durchgeführt, die Versammlungsleiter Detlef Schuler überwachte. So bestätigten die Kandidaten Marina Schneider als Schriftführerin, Reinhard Pfaff und Martin Schneider als Vertrauenspersonen sowie Andreas Weißer und Alexander Pahling als Unterzeichner der Niederschriften.

Die Bewerber

Im Aufstellungsverfahren wurde dann mit sieben zu fünf Stimmen für das Einzelwahlsystem mit folgender Reihenfolge gestimmt: Martin Schneider, 38 Jahre, Montageleiter; Andreas Weißer (37), staatlich geprüfter Techniker; Martina Bärmann (62), Gastwirtin; Ulrich Kleiser (53), Informationselektriker; Alexander Pahling (50), Industriemeister; Markus Dannecker (49), Ausbilder; Josef Kuß (63), Industriemechaniker; Michael Bärmann (44), Forst- und Landwirt sowie Reinhard Kienzler (56), Holzbearbeitungsmechaniker und Landwirt.

Die Anliegen

Martin Schneider möchte das Bisherige erhalten, Bauplätze schaffen und Vereine unterstützen, wie er sagte. Andreas Weißer liegt die Gehwegfertigstellung des Fränzle-Faller-Weges und andere Wege, Winterdienst an Bushaltestellen, Turnhallenrenovierung und Entnahmestelle für Frischwasser bei Wasserknappheit am Herzen. Martina Bärmann möchte ein Auge auf die Verkehrssicherheit, Winterdienst an Bushaltestellen, Sicherheit am Brandweiher beim Dorfgemeinschaftshaus und die Wasserversorgung haben.

Für Ulrich Kleiser haben ein intaktes Dorfgemeinschaftshaus, die Wasserversorgung und Bauen im Ort Priorität. Alexander Pahling wünscht sich einen Radweg von der Kalten Herberge bis Hammereisenbach. Markus Dannecker will, dass die Ortschaftsratssitzungen besser besucht werden, Sicherheit im Straßenverkehr, Bushaltestellen intakt halten, Kontakt zu den Vereinen und Bauplätze im Ort schaffen. Josef Kuss möchte sich für die Bushaltestellen und den Fränzle-Faller-Weg einsetzen. Die Stärkung des Tourismus und die Wanderwegekennzeichnung sind für Michael Bärmann wichtig. Reinhard Kienzler liegen die Stärkung der Vereinsarbeit sowie Landschaft und Landwirtschaft am Herzen. Als gemeinsames Ziel verfolgen alle Kandidaten die zeitnahe Breitbandversorgung.