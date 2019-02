von Marc Eich

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Freitagabend eine Person in Vöhrenbach in Gewahrsam genommen. Über die Hintergründe des Einsatzes schweigt die Polizei bislang.

Der betroffene Straßenzug wird von der Polizei weiträumig abgesperrt. | Bild: Marc Eich

Die Beamten waren am Abend zu einem Haus an der Hagenreutestraße angerückt und hatten nach der Sondierung der Lage Spezialkräfte angefordert. Gleichzeitig rückte die Kriminalpolizei mit einer speziellen Verhandlungsgruppe an.

Udo Littwin leitet Einsatz

Nach dem Sondieren der Lage vor Ort und nach Absprachen mit dem St. Georgener Revierleiter und Einsatzleiter Udo Littwin begann der Zugriff.

Stadtwerke drehen das Gas ab

Nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke das Gas in dem betroffenen Straßenbereich aus Sicherheitsgründen abgestellt hatten, rückte das schwer bewaffnete Spezialeinsatzkommando mit Schutzschild und Rammbock vor, um die betroffene Wohnung zu stürmen.

Eine Person in Gewahrsam

Der Einsatz gelang: Kurz nach dem Sturm des Hauses konnte vermeldet werden, dass die verdächtige Person von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Der ebenfalls angeforderte Rettungsdienst versorgte nach dem Einsatz die Person, die ersten Angaben zufolge keinen Widerstand leistete.

Hintergrund liegt im Dunkeln

In der Nacht blieb zunächst unklar, ob der Betreffende Drohungen gegen andere Menschen oder sich selbst gerichtet hatte. Die Ermittlungen dauern an.