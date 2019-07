Der Projektchor Schule-Verein der Josef-Hebting-Schule und der Gesangverein Concordia aus Vöhrenbach gaben gemeinsame Konzerte im Europapark Rust und auf der Insel Mainau. Im Rahmen der Kooperation der Josef-Hebting-Schule mit dem Gesangverein Concordia trat der Kooperationschor in der ersten Juliwoche gleich zwei Mal vor größerem Publikum auf. Der Chor wurde zum Euromusique-Festival nach Rust in den Europapark eingeladen – nach 2016 und 2018 nun bereits zum dritten Mal, wobei alle Chormitglieder freien Eintritt erhielten. Lehrerin Nina Benz und die pädagogische Assistentin Birgit Winskowski studierten das Programm mit den Kindern ein.

Toller Tag im Park

An diesem Tag musizieren aus der ganzen Region die verschiedenen Musikensembles. Der Chor hatte sieben Lieder im Programm, darunter der „Müslisong“, der als Kanon gesungen wurde, zum afrikanischen Lied „Mamaliye“ begleitete der Gesangverein mit der zweiten Stimme, und beim Song „The lion sleeps tonight“ sangen die Kinder die Strophen und der Chor übernahm die gesangliche Begleitung. Nach dem halbstündigen Auftritt ging‘s ab zu den Fahrgeschäften und Attraktionen im Europapark. Begleitet wurden die Kinder auch durch einige Eltern und so verbrachten Kinder wie Erwachsene einen tollen Tag miteinander.

Klingende Mainau

Am vergangenen Sonntag trat der Kooperations-Chor mit dem einstudierten Programm auf der Insel Mainau auf. Der Tag stand unter dem Motto „Klingende Mainau“, Begegnungen der Schulmusik. Zahlreiche Schülergruppen aus den umliegenden Schulen gaben an verschiedenen Plätzen der Insel kleine Konzerte. Die Josef-Hebting-Schule war übrigens die einzige Schule aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und auch die einzige, die mit einem Kooperations-Chor Schule-Verein auftrat.

Der Kooperations-Chor bei seinem Auftritt auf der Bühne im Europapark beim Euromusiquefestival, dirigiert von Nina Benz. | Bild: Schule

Bei tollem Sommerwetter machte das Singen auf der Insel den Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß. Zwei Auftritte an zwei verschiedenen Plätzen galt es zu absolvieren. Die Liedauswahl kam gut an. Zum regelrechten Hit wurde „Ferienzeit“, die deutsche Übersetzung des Hits „Life is life“. Auch Lieder wie „Wenn der Sommer kommt“, begleitet mit den Erwachsenenstimmen, und das Fahrradlied wurden engagiert vorgetragen. Dazwischen war Gelegenheit, durch die Parks zu schlendern, Palmen- oder Schmetterlingshaus und den tollen Spielplatz zu erleben. Auch Eltern verstärkten den Erwachsenenchor und so hatten alle ihren Beitrag zum Gelingen dieses Tages geleistet.