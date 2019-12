Eine Autofahrerin ist auf der Kreisstraße zwischen Herzogenweiler und Vöhrenbach bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Die 21-Jährige fuhr am Dienstag gegen 14.10 Uhr auf der Kreisstraße 5734 von Pfaffenweiler in Richtung Vöhrenbach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

500 Meter nach Herzogenweiler geschieht das Unglück

Rund 500 Meter nach Herzogenweiler kam sie wegen Reifglätte von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Einen Tag zuvor war ein 63 Jahre alter Autofahrer mit seinem Volkswagen – ebenfalls zwischen Vöhrenbach und Her­zogenweiler – von der Fahrbahn gerutscht und hatte sich überschlagen. Der Fahrer blieb unverletzt, der 29-jährige Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu.