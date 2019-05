von Hartmut Ketterer

Informationen aus erster Hand, sowohl von der Leitung des Pflegeheims Luisenhof, wie auch von den CDU-Kreistagskandidaten, gab es bei einer Gesprächsrunde am Montag. Detlef Schuler, in seiner Funktion als CDU-Ortsvereinsvorsitzender und Gemeinderat, begrüßte die zahlreich erschienenen Heimbewohner, wie auch einige Vöhrenbacher Bürger.

Heim wurde 2001 eröffnet

Einrichtungsleiterin Karola Kruse gab einen Einblick in die Arbeit des Pflegeheimes, das es seit dem Jahr 2001 in Vöhrenbach gibt.

Kruse, die auch die Mitarbeiter des Heimbeirates vorstellte, hob hervor, dass das Zusammenleben von Bewohnern und Mitarbeitern im Vordergrund stehe.

116 Betten in vier Wohnbereichen

Der Luisenhof ist in vier Wohnbereiche aufgeteilt. 116 Betten stehen zur Verfügung. Diese sind zur Zeit belegt. Dementsprechend können auch keine Kurzzeitpflegedienste angeboten werden. Die Kreistagskandidaten erfuhren, dass mit Tagesablauf- und Monatsbesprechungen viel unternommen wird, um den Heimbewohnern den Alltag zur Zufriedenheit gestalten zu können.

Luisenhof bietet 80 Arbeitsplätze

80 Mitarbeiter haben im Luisenhof ihren Arbeitsplatz. Regelmäßige Veranstaltungen, wozu auch Klavierunterhaltungsstunden durch den Vöhrenbacher Fritz Matt gehören, bringen unterhaltsame und abwechslungsreiche Stunden mit sich. Karola Kruse wies darauf hin, dass das öffentliche Café im Erdgeschoss von den Bürgern gut angenommen wird.

Kaffeestunden kommen gut an

Dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr und samstags und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr können die Kaffeestunden wahrgenommen werden. Anschließend stellten sich die Kreistagskandidaten Lisa Wolber, Isabella Schuler, Christine Trenkle und Manfred Kienzler kurz vor. Danach nutzen die Kandidaten die Gelegenheit, sich in Einzelgesprächen mit Heimbewohnern auszutauschen.

