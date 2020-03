von Hartmut Ketterer

Mit gleich zwei erledigten Projekten konnte Ortsvorsteher Martin Schneider in die jüngste Sitzung des Uracher Ortschaftsrates eröffnen. Das waren die beiden Buswartehäuschen beim „Rössle“ und Mattenhof, die in den vergangenen zwei Monaten endlich fertig gebaut wurden.

Höhere Kosten in der Endabrechnung

Zugleich lag auch die Endabrechnung vor. Das Häuschen beim Mattenhof wird 5500 Euro kosten, und 13 600 Euro müssen für das Buswartehäuschen beim „Rössle“ bezahlt werden. Ausschlaggebend für die höheren Kosten waren vor allem die aufwendigen Erdarbeiten und die Fertigung des Fundamentes des „Rössle“-Buswartehäuschens. Beim Mattenhof konnte das alte Fundament dagegen wieder verwendet werden.

Schäden durch Instrumenten-Wasser und Schuh-Feuchtigkeit

Thema der Sitzung war auch der neue Bühnenboden im Dorfgemeinschaftshaus. Hier gibt es Flecken auf dem Boden durch abgelassenes Wasser aus Instrumenten der Musiker sowie bei entsprechender Witterung Feuchtigkeit von den Schuhen.

Urach Von den Buswartehäuschen bis hin zum rätselhaften Tassen-Schwund: Was die Uracher freut – und was sie nervt Das könnte Sie auch interessieren

Feuchtigkeitsschutz wird nachgeholt

Da der Boden keinen Schutz gegen Feuchtigkeit hat, beschloss man, dies nachzuholen. Dies lasse sich mit relativ geringem Aufwand bewerkstelligen, hieß es. Diesbezüglich habe man Rücksprache mit dem einheimischen Maler Ewald Kienzler gehalten.

Beschichtung kostet etwa 400 Euro

Kienzler führte dem Ortsvorsteher aus, dass es bei seinem Arbeitgeber eine entsprechende Beschichtung im Produktionsprogramm gebe. Der Ortschaftsrat will deshalb die Beschaffung der Beschichtung, die etwa 400 Euro kostet, freigeben, damit der Bühnenboden gegen Feuchtigkeit besser geschützt ist und seine Optik auf Dauer behält. Diesen Aufwand bestreitet der Ortschaftsrat aus den eigenen Verfügungsmitteln.

Neue Kindertoilettensitze

Weitere 167 Euro aus den Verfügungsmitteln hat der Ortschaftsrat für drei Kindertoilettensitze im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses ausgegeben. Ortschaftsrat Markus Dannecker nahm den nötigen Umbau selbst vor.

Ausspülungen am Bankett

Andreas Weißer machte im Verlauf der Sitzung darauf aufmerksam, dass es am Streichenbach- und Eschengrundweg Ausspülungen am Bankett aufgrund der zuletzt vielen Niederschläge gegeben habe. Die Behebung der Schäden wird deshalb in Auftrag gegeben. Markus Dannecker legte dem Gremium eine neue Hausordnung für das Dorfgemeinschaftshaus vor, die dann mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden soll.

Reichlich Infomaterial zum Thema Radweg gesammelt

Zum Thema Radweg nach Urach informierte Uli Kleiser, dass er etliches Infomaterial gesammelt habe und so für die kommende Sitzung am 23. März vorbereitet sei. Bei dieser Sitzung werden auch Bürgermeister Robert Strumberger und die Landtagsabgeordnete Martina Braun zugegen sein, um Fragen über einen möglichen Radweg nach Urach zu beantworten.

Abschließend wies Ortsvorsteher Schneider darauf hin, dass der Umwelttag „Aktion saubere Landschaft“ am Samstag, 25. April, durchgeführt wird.