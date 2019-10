von Hartmut Ketterer

Wie sind die Tagesabläufe und andere Begebenheiten bei der Bruderhaus-Diakonie Fischerhof? Das alles erfuhr der neue Ortschaftsrat bei einem Termin vor Ort.

Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt und sein Gremium aber auch der bisherige Ortsvorsteher Peter Hummel freuten sich, Gespräche aus erster Hand führen zu können. Regionalleiterin Christine Trein wie auch Sandra Ostertag, Fachbereichsleiterin Schwarzwald-Baar-Kreis und Rottweil, und Katharina Olbrich, Bereich Behindertenhilfe im Kreis, hatten dazu eingeladen.

Viele Kontakte mit dem Heim

Als sich auch die Ortschaftsräte vorstellten, war zu erkennen, dass schon etliche von ihnen über den Zivildienst, berufliche Arbeiten oder Feuerwehreinsätze Kontakte mit dem Fischerhof hatten. Christine Trein wie auch Sandra Ostertag und Katharina Olbrich betonten, dass viel Wert auf persönliche Kontakte gelegt werde. So können Anliegen am besten geklärt werden.

Hervorgehoben wurde, dass die bisherigen Kontakte wie Frühlingsfeste, Begegnungsnachmittage, Adventsmärkte, Weihnachtsfeiern, Gottesdienste und Straßenfeste in der Bahnhofsstraße viel dazu beigetragen hätten, dass das persönliche Miteinander und die Integration in der Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten fest verankert seien.

Dabei sei beiderseitige Toleranz im Laufe der Jahre erarbeitet worden. Von Bedeutung seien auch etwa 60 Arbeitsplätze, die der Fischerhof anbietet, wovon auch etliche Hammereisenbacher Bürger profitieren.

60 Mitarbeiter in der Werkstatt

Etwa 60 Heimbewohner, einige kommen auch von auswärts, arbeiten in der Werkstatt. Die Aufträge erhalte der Fischerhof von etwa 25 Firmen aus dem Umkreis. Je nach Veranlagung der Mitarbeiter würden diese, teils auch schwierigen, Arbeiten verrichtet. Qualität stehe dabei im Vordergrund, denn nur wenn die Firmen korrekte Arbeiten erhielten, vergäben sie ihre Bestellungen.

50 Heimplätze fast ständig belegt

In der Bruderhaus-Diakonie Fischerhof haben etwa 50 Personen, die körperlich und/oder geistig behindert oder psychisch krank sind, ihr Zuhause. Die Heimplätze im Fischerhof sind fast ständig ausgebucht. Ziel ist es, die Heimbewohner mehr und mehr in ein selbstständiges Leben zurückzuführen. Vorzeigbare Ergebnisse sieht man in Hammereisenbach Tag für Tag. Zum Beispiel, wenn Heimbewohner selbstständig einkaufen sowie Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Schwierig sei es, wie generell auf dem Arbeitsmarkt, Pflegekräfte zu bekommen, erfuhren die Besucher.

Haus Weiherberg wird abgerissen

Der Fischerhof, bei dem der Schwarzwald-Baar-Kreis der Kostenträger ist, bildet auch aus. In kleinerem Umfang wie früher werde das heilpädagogische Reiten angeboten. Die Reithalle selbst sei vermietet. Von Christine Trein erfuhren die Ortschaftsräte, dass der Fischerhof nur in Hammereisenbach Eigentum besitze. Andere Häuser in der Region seien nur gemietet. Das Haus Weiherberg, direkt an der Straße gegenüber der Reithalle, sei ausgeräumt und werde irgendwann abgerissen, so der jetzige Stand. Einen Zeitplan dazu gebe es nicht.

Gräberfeld zieht viele Interessenten an

Zur Sprache kam auch das Gräberfeld, auf dem Hammereisenbacher Friedhof, das die besondere Handschrift des einheimischen Bildhauers Wolfgang Kleiser trägt. Mittlerweile kommen auch fremde Personen zu diesem Gräberfeld, um innezuhalten und die künstlerische Arbeit zu bewundern.