von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – Die Fasnet steht bevor. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei die verschiedenen Zünfte und Narrenvereine. Nur wenig Beachtung findet dabei aber oftmals die Tatsache, dass auch die Musikkapellen in den verschiedenen Ortschaften einen wesentlichen Anteil an der Fasnet haben. Was wäre ein Umzug ohne die musikalische Begleitung durch eine Kapelle? Die Bedeutung der Blasmusik für die Fasnet soll deshalb am Beispiel der Vöhrenbacher Stadtkapelle, die in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiert, deutlich gemacht werden.

Die Geschichte der Stadtkapelle ist eng mit der Fasnet verbunden. Ein ganz wesentliches Beispiel ist hier der im ganzen Bregtal gespielte Narrenmarsch, den die Vöhrenbacher Stadtkapelle vor rund 150 Jahren vom fürstlichen Donaueschinger Hofkomponisten Kalliwoda erhielt. Von hier verbreitete sich der Narrenmarsch auch in die Nachbarorte.

Furtwanger holen sich die Noten

So erlebte 1897 der Furtwanger Dirigent Schultis beim Vöhrenbacher Rosenmontagsumzug diesen Narrenmarsch und erbat sich gleich vom Vöhrenbacher Kapellmeister Wiedel die Noten. Er ergänzte dabei den Vöhrenbacher Narrenmarsch um ein Trio und schuf damit eine besondere Furtwanger Version.

Auch bei der Vöhrenbacher Fasnet selbst ist die Stadtkapelle nicht wegzudenken. Bereits beim ersten Kappenabend 1910 ist die Mitwirkung einer Blaskapelle, wahrscheinlich ebenfalls der Stadtkapelle, dokumentiert. Und bis heute ist die Stadtkapelle beim Kappenabend auf der Bühne und sorgt mit Schunkelliedern und dem passenden Tusch zu den Vorträgen für Stimmung im Saal. Und dies gleich zweimal am Samstag und Sonntag bei den beiden Aufführungen.

Aber es ist bei weitem nicht nur der Kappenabend. Es beginnt bereits beim Ausrufen, wo ebenfalls die Stadtkapelle mitwirkt. Regelmäßig begleiten die Musiker die Sublodere-Gruppe auch bei ihren Fahrten zu Narrentreffen.

Die großen Umzüge in Vöhrenbach wie hier der Rosenmontagszug werden jeweils von der Stadtkapelle angeführt. | Bild: Stefan Heimpel

Über die närrischen Tage selbst wird von den Musikern der Stadtkapelle viel Engagement gefordert. Das beginnt schon am Nachmittag des Schmutzigen Donnerstags, wenn die Musiker der Stadtkapelle, verstärkt durch den Nachwuchs aus der Bläserjugend und den Zöglingen, den Kinderumzug begleiten. Damit bietet die Stadtkapelle mit ihrer großen Zahl an Musikern bei den beiden Umzügen ein ansehnliches Bild. Die Bläserjugend zieht dann am Donnerstag nach dem Kinderumzug durch die Narrenlokale und spielt Fasnetlieder.

Mit kompletter Besetzung ist die Stadtkapelle beim großen Rosenmontagsumzug dabei. Im Anschluss daran sorgt sie zusammen mit den anderen teilnehmenden Musikgruppen in der Festhalle weiter für Stimmung.