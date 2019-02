von Hartmut Ketterer

„Das Jahr ist noch jung, daher verbleibt noch reichlich Zeit, um einige Projekte fertig werden zu lassen.“ Mit diesen Worten eröffnete Ortsvorsteher Peter Hummel die erste Ortschaftsratssitzung des neuen Jahres. Das betrifft in erster Linie die Festhalle. Auf der Warteliste steht eine neue Hallenbeleuchtung mit LED-Lampen, wodurch eine Stromkostensenkung erreicht werden soll. Auch sollen die Leitungen aus den 1960er-Jahren ausgetauscht werden. Und drittens brauche das Festhalleneingangsvordach dringend eine Sanierung. Eigentlich waren diese Arbeiten schon im vergangenen Jahr vorgesehen, doch neue Fakten und die dünne Personaldecke bei den Handwerkern verzögerten die Ausführung. Erneuert werden soll auch die Festhallenbühne. Dazu liegen jetzt vier Angebote vor, der Vöhrenbacher Gemeinderat wird über die Auftragsvergabe entscheiden.

Geruchsbelästigungen

Weitere Arbeiten im Ort sind der Wetterschutz bei der Bushaltestelle am Rathaus, die Erneuerung der Wasserleitung zum Hochbehälter, Behebung von Mauerschäden auf dem Friedhof, Reparatur von Straßenschäden sowie die Verlegung der Abwasserleitung in der Uracher Straße. Damit hofft man, Geruchsbelästigungen beseitigen zu können.

Hochwasserschäden

Behoben werden müssten auch noch Hochwasserschäden am Hammerbach und die endgültige Fertigstellung der Stützmauer beim Anwesen Thomas King. Derzeit, so Peter Hummel, würden die Anliegerkosten für die Erschließung der hinteren Bahnhofstraße und des Schloßhaldewegs ermittelt. Sobald diese feststehen, soll es eine Informationsversammlung geben.

Breitbandausbau und Quellsuche

Die Breitbandanschlüsse würden Zug um Zug und je nach Priorität vorgenommen, damit ein nahtloser Übergang vom bisherigen Anbieter gewährleistet sei. Das Wetter spiele allerdings auch noch eine Rolle. Vorgesehen sei in diesem Jahr eine Quellsuche zur Sicherung der Wasserversorgung, was Aufgabe der Firma Aquavilla sei.

Bauplätze im Angebot

Den bisherigen Winterdienst beurteilte der Ortsvorsteher als gut. Sollte es doch Mängel geben, so könnten diese bei der Stadt Vöhrenbach gemeldet werden. Hummel informierte darüber, dass der Ortschaftsrat in diesem Jahr wieder über ein eigenes Budget von 2500 Euro verfüge. Außerdem wies Hummel darauf hin, dass Bauplätze angeboten werden könnten. Auf Nachfrage von Inge Görmann wusste der Ortsvorsteher, dass die Ortschronik derzeit überarbeitet werde und man mit der Fertigstellung bis Ende des Jahres rechne. Die Datenschutzgrundverordnung sei für diese Verzögerung verantwortlich. Bernhard Scherzinger wollte wissen, was in Sachen Geschwindigkeitsmessanlage läuft. Peter Hummel führte aus, dass ein Antrag gestellt wurde und die Angelegenheit in Bearbeitung sei.

Aufwand überschaubar

Zu den Kommunalwahlen am 26. Mai erklärte Hummel, dass noch einige Kandidaten gesucht werden. Entsprechende Vorschläge nehme Ortschaftsrat Detlef Schuler entgegen. In diesem Zusammenhang gab Hummel bekannt, dass er altershalber nicht mehr kandidiere und aus der Kommunalpolitik ausscheide. Einige Ortschaftsräte stellen sich ebenfalls nicht mehr zu Wahl. Man hoffe, diese Lücken schließen zu können, denn der Aufwand mit etwa sieben Sitzungen im Jahr sei überschaubar, meinte Peter Hummel.