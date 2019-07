von Stefan Heimpel

In der Gemeinderatssitzung informierte Geschäftsführer Michael Dold von der Wasserversorgungsfirma Aquavilla zum einen über geplante Maßnahmen im Wassernetz der Stadt Vöhrenbach, zum anderen über den Rechenschaftsbericht zum Geschäftsjahr 2018. Vor allem machte er auf Nachfrage aus dem Gemeinderat deutlich, dass beispielsweise der FC Vöhrenbach aktuell noch problemlos den Rasenplatz beregnen könne.

Firmengewinn gesunken

Die Stadt ist Gesellschafter der Aquavilla GmbH und der Gemeinderat muss deshalb regelmäßig über das finanzielle Ergebnis informiert werden. Dabei stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr von 2,46 Millionen Euro auf 2,98 Millionen Euro. Demgegenüber standen aber auch Steigerungen bei den Ausgaben, beispielsweise für Personal und Material. Am Ende ergab sich ein Jahresüberschuss von 10 912 Euro, der aufgrund der verschiedenen Ausgaben allerdings deutlich niedriger lag als im Jahr zuvor mit 15 338 Euro.

Kritik an kurzfristiger Zahlen-Vorlage

Bei der Jahresrechnung kritisierte Rüdiger Hirt (CDU), dass dem Gemeinderat diese Bilanz erst bei der Sitzung vorgelegt wurde und nicht mit den Drucksachen zur Tagesordnung. Da der Gemeinderat über diese Abrechnung beschließen müsse, stelle sich die Frage, ob eine solch kurzfristige Vorlage ohne Möglichkeit zum Durcharbeiten oder Prüfen rechtmäßig sei.

Neue Leitung führt durch alte Leitung

Michael Dold informierte auch über Bauvorhaben der Aquavilla in Vöhrenbach. So muss in Hammereisenbach die Leitung zwischen der Wasseraufbereitung Fahlenbach und dem Wasserhochbehälter erneuert werden, es waren schon mehrfach Reparaturen notwendig. Die ganze Leitung liegt in einem Steilhang und ist daher nur schwer zugänglich. Deshalb werde man, so Michael Dold, das sogenannte Berstling-Verfahren zur Sanierung verwenden. Dabei wird die bestehende Rohrleitung so weit aufgespreizt, dass ein neues Rohr eingeführt werden kann. Das bisherige Rohr bietet der neuen Leitung einen zusätzlichen Schutz. Dabei werde ein neueres Material verwendet, das bei Belastungen beispielsweise durch Erdbewegungen nicht mehr breche, sondern sich lediglich verforme.

Hydranten werden ausgetauscht

Detlef Schuler (CDU) fragte nach, ob es beim Bau der Aufbereitung nicht sinnvoll gewesen wäre, diese direkt beim Hochbehälter zu platzieren, wofür er damals plädiert habe. Weiter berichtete Michael Dold, dass in Vöhrenbach und in Hammereisenbach einige Hydranten gewechselt werden, die für die Feuerwehr von großer Bedeutung sind, aber ebenso für Rohrspülungen von Aquavilla genutzt werden.

Notfall-Leitung nach Furtwangen

Auch der Anschluss des Vöhrenbacher Netzes an die Wasserversorgung Furtwangen für eine Notfall-Versorgung steht an. Dank des Tiefbrunnens beim Schwimmbad sei die Wasserversorgung etwas entspannter. Aktuell liege die Quellschüttung in Vöhrenbach bei 23 Kubikmeter Wasser je Stunde gegenüber 20 Kubikmeter zu dieser Zeit im vergangenen Jahr. Bei einer Tagesmenge von 552 Kubikmeter liege der Verbrauch aktuell bei 392 Kubikmeter. Im Vorjahr dagegen war die Situation bei einem Verbrauch von 449 Kubikmeter am Tag und einer Quellschüttung von 480 Kubikmeter sehr knapp. Der höhere Verbrauch im Vorjahr war unter anderem durch große Wasserverluste aus defekten Rohren verursacht, was durch Reparaturmaßnahmen, die auch künftig zügig durchgeführt werden müssen, nun deutlich reduziert wurde.

Trockenheit: Lage noch entspannt

Im Zusammenhang damit fragte Rita Ketterer (CDU) an, ob es korrekt sei, dass der FC Vöhrenbach den Rasen nicht mehr beregnen dürfe, wie von einem Mitarbeiter der Aquavilla mitgeteilt wurde. Hier machte Michael Dold deutlich, dass die Wasserversorgung aktuell noch entspannt sei und daher einer Beregnung des Fußballplatzes nichts im Weg stehe. Falls sich die Situation ändere, was bei entsprechender Wetterentwicklung sehr schnell geschehen könne, werde der FC direkt von Geschäftsführer Michael Dold oder Bürgermeister Strumberger informiert.