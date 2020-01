von Stefan Heimpel

Um neue und bessere Fördertöpfe anzuzapfen, sind die Arbeiten an der Breitbandversorgung in Vöhrenbach 2019 weitgehend zum Erliegen gekommen. 2020 soll es aber munter weitergehen. Über die aktuelle Situation beim Breitband-Ausbau in Vöhrenbach informierte im Gemeinderat Geschäftsführer Jochen Cabanis vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

Jochen Cabanis | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Realisiert wurde auf jeden Fall bereits der Breitband-Anschluss für Hammereisenbach, wofür der Geschäftsführer Jochen Cabanis von den Beteiligten viel Lob erhielt. Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt meinte: „Hammereisenbach ist damit in der Neuzeit angekommen!“

Zeit verloren, Geld gewonnen

Die Arbeiten an der Breitbandversorgung kamen durch eine Umstellung bei der Förderung 2019 weitgehend zum Erliegen, wie mehrfach berichtet wurde. „Durch die Umstellung auf die Förderung durch den Bund haben wir Zeit verloren, aber auch viel Geld gewonnen und können dadurch wesentlich mehr ausbauen“, so Jochen Cabanis.

Übergabepunkt nächstes Ziel

Für die Stadt sei die neue und deutlich höhere Förderung wesentlich günstiger, denn sie kann nun mehr Gebiete für weniger Geld erschließen. Zuerst einmal muss nun der Backbone, die Hauptleitung, von Hammereisenbach bis Richtung Furtwangen verlegt und der Übergabepunkt im Vöhrenbacher Ortskern errichtet werden.

Gemeinderat hat Spielraum

Allerdings sind die Modalitäten für die Förderung durch den Bund auch etwas anders. Hier wird ganz gezielt dort gefördert, wo die Versorgung nach den Erhebungen schlecht und auch keine Verbesserung durch die anderen Betreiber in Sicht ist. Das führt im Stadtgebiet Vöhrenbach unter anderem dazu, dass einzelne Anwesen im Kernort nach den neuen Richtlinien nicht mehr gefördert werden können, die bisher noch für einen Breitband-Anschluss vorgesehen waren. Hier ist es dann letztendlich die Entscheidung des Gemeinderates, ob auch diese Anwesen, die zumindest kein ganz schlechtes Internet haben, bei Interesse ans Breitband angeschlossen werden. Denn die ganzen Kosten für die Verlegung in die entsprechenden Wohngebiete muss die Stadt tragen.

Weiße Flecken verschwinden

In anderen Bereichen bedeutet dies allerdings eine deutliche Verbesserung, weil die weißen Flecken mit schwachem Internet und damit der größte Teil von Vöhrenbach selbst komplett angeschlossen werden. Nicht zuletzt werden durch den Bund künftig sogar die Hausanschlüsse gefördert, die bisher von den Hausbesitzern selbst finanziert werden mussten. Gleichzeitig besteht in verschiedenen Gebieten in Vöhrenbach auch die Chance, dass die hoch geförderte Zuleitung zu den „weißen Gebieten“ durch eigentlich nicht fördererfähige Bereiche geleitet werden muss, wo sich dann Hausbesitzer ebenfalls an das Glasfasernetz anschließen können.

Stadt gibt Millionen aus

Allerdings wurde deutlich, dass auch bei der höheren Forderung immer noch ein beträchtlicher Rest für die Stadt Vöhrenbach bleibt. Für 2020 sollte Vöhrenbach daher rund 900.000 Euro für den Breitbandausbau einplanen, in den Folgejahren dann noch einmal 1,8 Millionen Euro. Bei der hohen Förderung rechne er allerdings, so Jochen Cabanis, dass dann auch tatsächlich in den entsprechenden Gebieten eigentlich jeder Hausbesitzer sich ans Glasfaser-Netz anschließt. Nach dem Stadtgebiet und Langenbach steht dann der Glasfaser-Anschluss für Linach an, der zusammen mit dem neuen Kanal und der Wasserleitung verlegt werden soll. Ortsvorsteher Martin Schneider fragte, wann man in Urach damit rechnen können, wo unter anderem durch Gewerbe und Fremdenverkehr ein hoher Bedarf bestehe. Auf jeden Fall, so Cabanis, wird das Gebiet rund um die Kalte Herberge mit den Außengebieten von Neukirch von Furtwangen aus erschlossen.